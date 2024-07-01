"Долгий путь и правильный шаг!". Президент о регулировании партнерства

"Вступление в силу новых норм обеспечивает правовую защиту всем партнерам. Это был долгий путь и правильный шаг", - подчеркнул президент.

No šodienas Latvijā ir spēkā partnerības regulējums, dodot tiesisko aizsardzību visiem partneriem.



Ilgs ceļš, pareizs solis.



Sveicu visus tos, kam tas ir būtiski un kas pie tā ilgstoši strādāja! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 1, 2024

Вскоре после полуночи 1 июля первая однополая пара зарегистрировала партнерство в соответствии с новым законодательством, сообщил агентству LETA руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис.

Сегодня в Латвии вступает в силу новый правовой институт - партнерство. Согласно поправкам к ряду законов, партнерские отношения впредь могут регистрировать любые пары, в том числе однополые.

Первая пара воспользовалась этой возможностью сразу после полуночи. Первыми зарегистрировали свое партнерство у нотариуса Янис и Максим, которые живут вместе с 2019 года. Их поздравили и представители движения Dzīvesbiedri, и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, под руководством которой были разработаны поправки о партнерстве.

"Введение партнерства в Латвии - важный шаг на пути к более равноправному, инклюзивному и эмпатичному обществу, где каждый человек чувствует себя ценным и может реализовать свой потенциал как в личной, так и в профессиональной жизни. Введение правового института партнерства - важный сигнал о том, что в Латвии защищают, ценят и признают все семьи. Это очень важно для людей, которые часто оставались невидимыми для государства не только при решении практических повседневных вопросов, но и в эмоциональном плане. Этот долгожданный момент положительно изменит жизнь многих людей", - сказал Залитис.

Поправки к закону о нотариате являются частью пакета законов, которые предусматривают возможность для двух взрослых людей разного или одного пола зарегистрировать свои отношения у нотариуса. Регистрация партнерства обеспечит правовую, экономическую и социальную защиту людей, состоящих в близких отношениях, так как сведения о партнерстве будут внесены в Регистр физических лиц.

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