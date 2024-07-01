"Долгий путь и правильный шаг!". Президент о регулировании партнерства

Президент Эдгар Ринкевич в соцсети X поздравил всех, для кого введение института партнерства имеет большое значение, и всех, кто в течение длительного времени работал над этим.
"Вступление в силу новых норм обеспечивает правовую защиту всем партнерам. Это был долгий путь и правильный шаг", - подчеркнул президент.
No šodienas Latvijā ir spēkā partnerības regulējums, dodot tiesisko aizsardzību visiem partneriem.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 1, 2024
Ilgs ceļš, pareizs solis.
Sveicu visus tos, kam tas ir būtiski un kas pie tā ilgstoši strādāja!
Вскоре после полуночи 1 июля первая однополая пара зарегистрировала партнерство в соответствии с новым законодательством, сообщил агентству LETA руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис.
Сегодня в Латвии вступает в силу новый правовой институт - партнерство. Согласно поправкам к ряду законов, партнерские отношения впредь могут регистрировать любые пары, в том числе однополые.
Первая пара воспользовалась этой возможностью сразу после полуночи. Первыми зарегистрировали свое партнерство у нотариуса Янис и Максим, которые живут вместе с 2019 года. Их поздравили и представители движения Dzīvesbiedri, и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, под руководством которой были разработаны поправки о партнерстве.
"Введение партнерства в Латвии - важный шаг на пути к более равноправному, инклюзивному и эмпатичному обществу, где каждый человек чувствует себя ценным и может реализовать свой потенциал как в личной, так и в профессиональной жизни. Введение правового института партнерства - важный сигнал о том, что в Латвии защищают, ценят и признают все семьи. Это очень важно для людей, которые часто оставались невидимыми для государства не только при решении практических повседневных вопросов, но и в эмоциональном плане. Этот долгожданный момент положительно изменит жизнь многих людей", - сказал Залитис.
Поправки к закону о нотариате являются частью пакета законов, которые предусматривают возможность для двух взрослых людей разного или одного пола зарегистрировать свои отношения у нотариуса. Регистрация партнерства обеспечит правовую, экономическую и социальную защиту людей, состоящих в близких отношениях, так как сведения о партнерстве будут внесены в Регистр физических лиц.
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