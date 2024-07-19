"Давайте начнем этот юбилей с минуты молчания. Вспомним о тех, кто умер от нашей болезни, о тех, кто на пути к нам. И поблагодарим себя за то, что нам повезло находиться в этом зале", - ⁠говорит один из 300 человек, оказавшихся 29 июня в просторных помещениях гостиницы Semarah Hotel Lielupe SPA & Conferences.

Мероприятие выглядит масштабно и напоминает большой праздник или встречу закадычных друзей, которые давно не виделись. На самом деле такой большой международной встречей сообщество "Анонимные наркоманы" в Латвии отметило свое 25-летие.

"Я зависимый"

"Я - Янис (имя изменено), и я - зависимый", - так начинает свою речь каждый, кто выступает со сцены или берет в руки микрофон в зале. Звучат разные языки - русский, латышский, литовский, английский. На большом экране и в наушниках звучит перевод - при помощи ИИ.

Мало кто понимает, что такое зависимость, особенно для тех, кто сталкивается с этим каждый день. Вся жизнь и мысли наркомана сконцентрированы только на наркотиках - как их достать, как употребить и как найти пути и способы достать еще.

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