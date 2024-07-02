Трагедия в Екабпилсе: соседи рассказывают о мужчине, который, возможно, убил родителей и покончил с собой

"В одной квартире находились два трупа. В то же время там находился и третий человек, который, когда приехала в полиция, так как от квартиры чувствовался запах и люди вызвали полицию, чтобы убедиться, что там происходит, двери не открывал.

Когда полиция открыла двери силой, он выбросился из окна четвертого этажа и в конечном результате погиб и сам", - рассказал о произошедшем житель дома Эдвин.

"Этот парень такой странный ходил (...). Ему было за 40 лет. Он ходил так, склонив голову. Не знаю, что было причиной того, что у них произошла такая вещь", - рассказала соседка.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 30 июня, сотрудники Государственной полиции обнаружили в квартире в Екабпилсе останки двух человек на стадии разложения с признаками насильственной смерти, сообщили представители Госполиции.

Погибшие родились в 1951 и 1961 годах.

В квартире также был обнаружен мужчина 1980 года рождения, который, увидев сотрудников правоохранительных органов, бросился бежать. Мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа и от полученных травм скончался.

Представители полиции пояснили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и от более подробных комментариев отказываются.

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