Трагедия в Екабпилсе: соседи рассказывают о мужчине, который, возможно, убил родителей и покончил с собой

Жители дома по улице Слимницас в Екабпилсе решили выяснить, откуда идет неприятный запах. В результате были найдены два трупа, сообщает передача Degpunktā.
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"В одной квартире находились два трупа. В то же время там находился и третий человек, который, когда приехала в полиция, так как от квартиры чувствовался запах и люди вызвали полицию, чтобы убедиться, что там происходит, двери не открывал.
Когда полиция открыла двери силой, он выбросился из окна четвертого этажа и в конечном результате погиб и сам", - рассказал о произошедшем житель дома Эдвин.
"Этот парень такой странный ходил (...). Ему было за 40 лет. Он ходил так, склонив голову. Не знаю, что было причиной того, что у них произошла такая вещь", - рассказала соседка.
Как уже сообщалось, в воскресенье, 30 июня, сотрудники Государственной полиции обнаружили в квартире в Екабпилсе останки двух человек на стадии разложения с признаками насильственной смерти, сообщили представители Госполиции.
Погибшие родились в 1951 и 1961 годах.
В квартире также был обнаружен мужчина 1980 года рождения, который, увидев сотрудников правоохранительных органов, бросился бежать. Мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа и от полученных травм скончался.
Представители полиции пояснили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и от более подробных комментариев отказываются.
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