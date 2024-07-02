Строительная компания Velve подает в суд на больницу им. Страдиня

Строительное предприятие Velve подало в Суд по экономическим делам иск к Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS). Причина иска состоит в одностороннем отказе от договора строительства нового корпуса больницы.
Компания заявляет, что PSKUS в одностороннем порядке и незаконно расторгла договорные обязательства с SIA Velve и не оплатила выполненные работы на объекте на сумму более девяти миллионов евро.
Незаконный разрыв контракта причинил Velve значительные убытки, которые продолжают расти и будут уточнены в ходе судебных разбирательств.
Представители строительной компании заявляют, что Velve по-прежнему открыта к переговорам с PSKUS, чтобы решить как можно больше вопросов путем переговоров и сотрудничества, достигнув взаимоприемлемых решений вне зала суда.
С другой стороны, в PSKUS сообщили агентству LETA, что договор с Velve расторгнут больницей законно и обоснованно, поэтому претензии Velve они считают необоснованными.
При этом в больнице обращают внимание на то, что PSKUS понесла убытки, которые больница будет взыскивать с Velve. Точная сумма ущерба, нанесенного строительной компанией больнице из-за значительных задержек и дефектов на строительной площадке, еще подсчитывается.
В больнице готовы к переговорам только при условии, что предмет и возможные предлагаемые решения являются рациональными и вытекают из истинных и объективных обстоятельств дела, подчеркнули в больнице.
Уже сообщалось, что в начале июня PSKUS подал в суд первый иск к компании Velve о взыскании неустойки в размере более миллиона евро.
Как сообщалось, в феврале больница Страдиня в одностороннем порядке расторгла договор с Velve о строительстве корпуса А2, так как компания не выполняла свои обязательства и не укладывалась в сроки строительства. В конце мая больница готовится подать иск против строительной компании.
С февраля по июнь-июль больница за счет своих ресурсов проведет в недостроенном корпусе неотложные работы, обеспечивая охрану, видеонаблюдение, поддержание микроклимата и другие меры. С середины лета до конца года планируется провести срочные работы, чтобы избежать риска причинения зданию непоправимого ущерба до тех пор, пока не будет выбран новый подрядчик.
Они включают в себя строительство внешних конструкций, завершение фасадных работ, установку временного отопления, систем вентиляции для обеспечения микроклимата, демонтаж подвала, где была обнаружена плесень, и др.
С учетом возникших обстоятельств и задержкой строительства Минздрав прогнозирует, что новое приемное отделение в корпусе А2 начнет полностью функционировать только в 2027 году, в свою очередь это задержит и строительство корпуса В.
Строительная компания Velve была учреждена в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1,423 млн евро. Единственным владельцем предприятия является AS MN Holding, а его бенефициаром - Екатерина Никулина.
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