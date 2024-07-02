Строительная компания Velve подает в суд на больницу им. Страдиня

Уже сообщалось, что в начале июня PSKUS подал в суд первый иск к компании Velve о взыскании неустойки в размере более миллиона евро.

Как сообщалось, в феврале больница Страдиня в одностороннем порядке расторгла договор с Velve о строительстве корпуса А2, так как компания не выполняла свои обязательства и не укладывалась в сроки строительства. В конце мая больница готовится подать иск против строительной компании.

С февраля по июнь-июль больница за счет своих ресурсов проведет в недостроенном корпусе неотложные работы, обеспечивая охрану, видеонаблюдение, поддержание микроклимата и другие меры. С середины лета до конца года планируется провести срочные работы, чтобы избежать риска причинения зданию непоправимого ущерба до тех пор, пока не будет выбран новый подрядчик.

Они включают в себя строительство внешних конструкций, завершение фасадных работ, установку временного отопления, систем вентиляции для обеспечения микроклимата, демонтаж подвала, где была обнаружена плесень, и др.

С учетом возникших обстоятельств и задержкой строительства Минздрав прогнозирует, что новое приемное отделение в корпусе А2 начнет полностью функционировать только в 2027 году, в свою очередь это задержит и строительство корпуса В.

Строительная компания Velve была учреждена в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1,423 млн евро. Единственным владельцем предприятия является AS MN Holding, а его бенефициаром - Екатерина Никулина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!