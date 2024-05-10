Дело о новом корпусе больницы Страдиня: начат процесс защиты компании Velve

В связи с решением Клинической университетской больницы имени П. Страдиня расторгнуть договор со строительной компанией SIA Velve о строительстве корпуса А2 начат процесс правовой защиты предприятия, сообщили агентству LЕТА в компании.
В настоящее время Velve сталкивается с финансовыми трудностями, чтобы покрыть свои обязательства перед субподрядчиками. 7 мая Рижский городской суд по просьбе предприятия принял решение о начале процесса правовой защиты, чтобы компания могла продолжать деятельность, защитить свои интересы и законные права субподрядчиков.
Во время этого процесса предприятие будет иметь возможность завершить работу на других объектах и также решить вопросы взаиморасчетов с больницей Страдиня, чтобы обеспечить, насколько это возможно, защиту своих законных прав на оплату выполненных работ и прав субподрядчиков, задействованных на строительстве нового корпуса.
Как сообщалось, в феврале больница Страдиня в одностороннем порядке расторгла договор с Velve о строительстве корпуса А2, так как компания не выполняла свои обязательства и не укладывалась в сроки строительства. В конце мая больница готовится подать иск против строительной компании.
С февраля по июнь-июль больница за счет своих ресурсов проведет в недостроенном корпусе неотложные работы, обеспечивая охрану, видеонаблюдение, поддержание микроклимата и другие меры. С середины лета до конца года планируется провести срочные работы, чтобы избежать риска причинения зданию непоправимого ущерба до тех пор, пока не будет выбран новый подрядчик.
Они включают в себя строительство внешних конструкций, завершение фасадных работ, установку временного отопления, систем вентиляции для обеспечения микроклимата, демонтаж подвала, где была обнаружена плесень, и др.
С учетом возникших обстоятельств и задержкой строительства Минздрав прогнозирует, что новое приемное отделение в корпусе А2 начнет полностью функционировать только в 2027 году, в свою очередь это задержит и строительство корпуса В.
Строительная компания Velve была учреждена в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1,423 млн евро. Единственным владельцем предприятия является AS MN Holding, а его бенефициаром - Екатерина Никулина.
Галерея: Больница Страдиня перенимает недостроенный новый корпус
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