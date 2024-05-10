Дело о новом корпусе больницы Страдиня: начат процесс защиты компании Velve

В настоящее время Velve сталкивается с финансовыми трудностями, чтобы покрыть свои обязательства перед субподрядчиками. 7 мая Рижский городской суд по просьбе предприятия принял решение о начале процесса правовой защиты, чтобы компания могла продолжать деятельность, защитить свои интересы и законные права субподрядчиков.

Во время этого процесса предприятие будет иметь возможность завершить работу на других объектах и также решить вопросы взаиморасчетов с больницей Страдиня, чтобы обеспечить, насколько это возможно, защиту своих законных прав на оплату выполненных работ и прав субподрядчиков, задействованных на строительстве нового корпуса.

Как сообщалось, в феврале больница Страдиня в одностороннем порядке расторгла договор с Velve о строительстве корпуса А2, так как компания не выполняла свои обязательства и не укладывалась в сроки строительства. В конце мая больница готовится подать иск против строительной компании.