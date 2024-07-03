Супруги вместе сделали эвтаназию: другого выхода не было

После знакомства в детском саду Ян Фабер (70 лет) и его жена Эльс (71 год) стали партнерами на всю жизнь. Пара из Нидерландов прожила в браке почти пять десятилетий. Ян работал спортивным тренером, а Эльс получила диплом учителя начальной школы.

Ян много лет боролся с болями в спине - даже после операции в 2003 году он не заметил улучшения. Хроническая боль в итоге лишила его возможности работать, и он все чаще начал говорить об эвтаназии. Ян сказал своей семье, что не хочет жить с физическими ограничениями и болью.

В ноябре 2022 года у Эльс диагностировали деменцию. По мере того как здоровье обоих ухудшалось, Ян стал чаще заговаривать об эвтаназии. В конце концов пара выбрала эвтаназию. В Нидерландах такая операция называется дуоэвтаназия. Процедура эта вполне законна, хотя проводить ее пока приходится исключительно редко, отмечает BBC.