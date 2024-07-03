Супруги вместе сделали эвтаназию: другого выхода не было

"Я свою жизнь прожил, и больше я боли не хочу", - сказал мужчина, который вместе со свей супругой решил сделать эвтаназию. Сын пары присутствовал при этом. "Последние полчаса были тяжелыми", - вспоминает сын, пожелавший остаться анонимным.
После знакомства в детском саду Ян Фабер (70 лет) и его жена Эльс (71 год) стали партнерами на всю жизнь. Пара из Нидерландов прожила в браке почти пять десятилетий. Ян работал спортивным тренером, а Эльс получила диплом учителя начальной школы.
Ян много лет боролся с болями в спине - даже после операции в 2003 году он не заметил улучшения. Хроническая боль в итоге лишила его возможности работать, и он все чаще начал говорить об эвтаназии. Ян сказал своей семье, что не хочет жить с физическими ограничениями и болью.
В ноябре 2022 года у Эльс диагностировали деменцию. По мере того как здоровье обоих ухудшалось, Ян стал чаще заговаривать об эвтаназии. В конце концов пара выбрала эвтаназию. В Нидерландах такая операция называется дуоэвтаназия. Процедура эта вполне законна, хотя проводить ее пока приходится исключительно редко, отмечает BBC.
Пара приняла решение до того, как деменция Эльс ухудшилось до такой степени, что она больше не смогла бы принять решение самостоятельно. "Когда постоянно принимаешь гору лекарств, то чувствуешь себя как зомби, - объясняет Ян. - Поэтому, учитывая мои боли и болезнь Эльс, я считаю, что пора положить этому конец".
Для самого Яна и их общего с Эльс сына решение было непростым. "Никто не хочет разрешать своим родителям умереть, - объясняет Ян, - поэтому не обошлось без слез". Эльс говорит, что чувствует то же самое, что и Ян: "Другого выхода нет".
За день до встречи с медиками, занимающимися эвтаназией, Эльс с Яном провели время с сыном и внуками. "Я помню, как вечером за ужином у меня на глаза навернулись слезы, когда я осознал, что все вместе мы ужинаем в последний раз", - рассказал сын пары.
Врачи ввели Яну Фаберу и Эльс ван Леенинген смертельную инъекцию, и они спокойно умерли в один день - понедельник, 3 июня 2024 года.
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