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В Ригу возвращается Моргенштерн

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Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: preses foto / Alekss Lešķinskis

7 сентября на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступит рэпер Моргенштерн.

Музыкант Алишер Моргенштерн за время своей карьеры выиграл призы в таких номинациях, как "Артист года", "Человек года", "Музыкант года", "Женщина года", а также попал в топ самых успешных звезд по мнению Forbes. У него 7 студийных альбомов, а его клип на песню Cristal & МОЁТ собрал более 120 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, что в июне 2022 года российский Минюст включил рэп-исполнителя Моргенштерна в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента". Сейчас артист находится в Дубае, где активно работает над новым материалом, выпускает песни, а также снимает клипы.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие работы, а также презентует новые.

Билеты на концерт можно приобрести здесь. Информация о других мероприятиях доступна на сайте Wondersala

О том, как это было в 2023 году:

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