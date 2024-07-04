В Ригу возвращается Моргенштерн

Музыкант Алишер Моргенштерн за время своей карьеры выиграл призы в таких номинациях, как "Артист года", "Человек года", "Музыкант года", "Женщина года", а также попал в топ самых успешных звезд по мнению Forbes. У него 7 студийных альбомов, а его клип на песню Cristal & МОЁТ собрал более 120 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, что в июне 2022 года российский Минюст включил рэп-исполнителя Моргенштерна в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента". Сейчас артист находится в Дубае, где активно работает над новым материалом, выпускает песни, а также снимает клипы.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие работы, а также презентует новые.

Билеты на концерт можно приобрести здесь. Информация о других мероприятиях доступна на сайте Wondersala.

О том, как это было в 2023 году:

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