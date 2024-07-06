"Я как человек, который всегда топит за малые группы, за уязвимых, за то, что каждый виден, каждый важен, каждый уникален... Я просто обожаю историю про аутентичность, про регионы, про разные небольшие страны со своей культурой, со своими особенностями развития. Мне кажется, это вообще самое ценное, что есть. России сейчас этого, к сожалению, не хватает, потому что в России огромное количество прекрасных регионов со своей спецификой, со своими удивительными ресурсами. И из-за имперскости всё это скидывают в кучу. И даже не спрашивают у этих регионов, хотят ли они вообще быть в составе России или не хотят. Дают им какую-то свою толику свободы и всё. Это всё большая проблема, которая заключается в том, что кто-то почему-то решил, что если ему от рождения дано родиться где-то или каким-то, то он круче или он может что-то, чего не может другой. Это меня просто уничтожает, эта мысль. Я ненавижу всю эту историю".