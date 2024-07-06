"Для меня имперскость сродни патриархальности или гомофобии", - говорит журналистка и продюсер подкастов в "Новой газете Европа" Надежда Юрова в эфире передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".
"Это вообще не сравнится с тем, что происходит в России". Юрова про имперскость и гомофобию в Латвии (1)
Нередко можно услышать мнение, что россиянам присуща имперскость. И на бытовом, и на идеологическом, и на профессиональном уровне. Обычно под "имперским мышлением" россиян подразумевают высокомерное отношение к другим народам.
Это, конечно же, обобщение. Называть всех россиян имперцами было бы неправильно. Тем более что признаки имперскости можно найти и в других странах, у других народов. Будучи студентом и учась в Польше, я сталкивался с тем, что для многих поляков Латвия и Литва - это какая-то одна страна где-то за восточной границей, жителей которой проще всего называть "русскими".
"Приведу странную параллель. Для меня имперскость сродни патриархальности или гомофобии. Потому что в корне этого изначально лежит мысль о том, что я какой-то особенный и почему-то очень крутой оттого, что я принадлежу к какой-то группе людей. "Я - мужик". В патриархальном мышлении от этого - крутой, сильный, важный, а всё остальное как-то не очень. Или "Я - россиянин. У меня огромная страна". Что ты для этого сделал? Родился в России?" - говорит журналистка "Новой газеты Европа" Надежда Юрова.
"Я как человек, который всегда топит за малые группы, за уязвимых, за то, что каждый виден, каждый важен, каждый уникален... Я просто обожаю историю про аутентичность, про регионы, про разные небольшие страны со своей культурой, со своими особенностями развития. Мне кажется, это вообще самое ценное, что есть. России сейчас этого, к сожалению, не хватает, потому что в России огромное количество прекрасных регионов со своей спецификой, со своими удивительными ресурсами. И из-за имперскости всё это скидывают в кучу. И даже не спрашивают у этих регионов, хотят ли они вообще быть в составе России или не хотят. Дают им какую-то свою толику свободы и всё. Это всё большая проблема, которая заключается в том, что кто-то почему-то решил, что если ему от рождения дано родиться где-то или каким-то, то он круче или он может что-то, чего не может другой. Это меня просто уничтожает, эта мысль. Я ненавижу всю эту историю".
15 июня в Риге состоялся Baltic Pride - крупнейшее в Балтии мероприятие в области прав человека, которое с 2009 года ежегодно проходит в одной их трёх столиц стран Балтии.
Для журналистки "Новой газеты Европа" только что завершившийся прайд в Риге был четвёртым, который она посетила. До этого она три раза была на подобном мероприятии в Риге и один раз в Вильнюсе.
Принято считать, что Россия - это гомофобная страна, а Европа - толерантная. Возможно, в сравнении оно так и есть, если обобщать, но и в Латвии есть проблемы с толерантностью. Из последних и ближайших примеров можно назвать комментарии в социальных сетях под новостями о шествии Baltic Pride. Несмотря на это, Юрова в Латвии чувствует себя безопасно и ни разу не сталкивалась с агрессией в своей адрес.
"Для меня Латвия оказалась страной, в которой я первый раз в жизни пошла на прайд. Латвия для меня страна, в которой есть очень классный гей-клуб, в котором я зависаю и мне безопасно.
Мне кажется, что в России я сталкивалась с гомофобией постоянно. Здесь я не столкнулась ни разу.
Ну, как бы я не считаю людей, которые стоят с табличками, что геи - это грех. Я с ними просто фоткаюсь, иногда даже разговариваю с ними. Я как-то брала какой-то комментарий у них. Это вообще не сравнится с тем, что происходит в России. И поэтому, с моей точки зрения, с моей оптики, я нашла здесь safe space как квир-персона. И мне это очень нравится", - говорит Юрова.
Полностью интервью с Надеждой Юровой вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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