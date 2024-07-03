В среду, 3 июля, в 13:00 в Министерстве сообщения прошла пресс-конференция министра транспорта Каспара Бришкенса о безопасности движения на автодорогах с учетом трагических дорожно-транспортных происшествий последних недель. После пресс-конференции стало известно, что сферу дорожного движения ждут значительные перемены.
Больше радаров средней скорости и штрафы за превышение до 10 км/ч: какие изменения ждут водителей? (1)
В пресс-конференции приняли участие Бришкенс, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс, начальник Департамента реагирования Госполиции Юрис Янчевскис, председатель правления SIA Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис и эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис.
На пресс-конференции была представлена текущая статистика, рассмотрены наиболее распространенные причины ДТП и меры по повышению безопасности дорожного движения.
Бришкенс среди прочего упомянул - будет значительно увеличено число радаров средней скорости на дорогах. Если сейчас радары средней скорости работают на 16 участках дорог, то в данный момент принимается решение утроить число таких радаров на дорогах Латвии.
Еще одна важная вещь, о которой упомянул министр сообщения - министерство планирует выдвинуть изменения, которые предусматривают для водителей денежные штрафы и за превышение скорости до 10 км/ч.
В данный момент за превышение скорости до 10 км/ч водитель может получить только предупреждение.
Лаздовскис проинформировал журналистов, что в прошлом году LVC оборудовали первые 16 участков контроля скорости движения, где заметно снизилось число аварий. В свою очередь в этом году планируется оборудовать еще 17 участков, в том числе и в месте, где на прошлой неделе произошли две тяжелые аварии.
Аксенокс указал, что дирекция вместе с Государственной полицией продолжают сотрудничество, кроме того, ведется серьезная работа с водителями и автошколами. CSDD также занимается исследованиями в области безопасности дорожного движения, анализируя поведение участников дорожного движения и углубленно изучая серьезные дорожно-транспортные происшествия.
Он сообщил, что, снизив среднюю скорость движения на два километра в час, в Латвии можно спасти 20 жизней в год и снизить число пострадавших на 400 в год.
Янческис отметил, что продолжается усиленный контроль в местах, где в последние недели произошли тяжелые ДТП.
Он также добавил, что обычно половину зафиксированных нарушений дорожного движения составляет превышение скорости. К тому же, большая часть нарушителей превышает разрешенную скорость на 21-40 километров в час, что свидетельствует о том, что скорость превышается осознанно.
Как уже сообщалось, в одной из недавних трагических аварий погиб 16-летний баскетболист Эмилс Лицитис.
Напомним, прошлая неделя в Латвии была очень печальна, так как в течение нескольких дней в авариях погибли семь человека.
Во вторник, 25 июля, в Салдусском крае на автодороге Рига - Лиепая произошли две трагические аварии. В одной из них, в Блиденской волости, погибли три человека, во второй, в волости Зирню, погиб водитель.
В среду, 26 июня, в Блиденской волости произошла еще одна трагическая авария, в которой погибли два человека.
В пятницу, 28 июня, на Вентспилсском шоссе в волости Тумес столкнулись три грузовика. Погиб один человек.
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