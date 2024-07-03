Аксенокс указал, что дирекция вместе с Государственной полицией продолжают сотрудничество, кроме того, ведется серьезная работа с водителями и автошколами. CSDD также занимается исследованиями в области безопасности дорожного движения, анализируя поведение участников дорожного движения и углубленно изучая серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Он сообщил, что, снизив среднюю скорость движения на два километра в час, в Латвии можно спасти 20 жизней в год и снизить число пострадавших на 400 в год.

Янческис отметил, что продолжается усиленный контроль в местах, где в последние недели произошли тяжелые ДТП.

Он также добавил, что обычно половину зафиксированных нарушений дорожного движения составляет превышение скорости. К тому же, большая часть нарушителей превышает разрешенную скорость на 21-40 километров в час, что свидетельствует о том, что скорость превышается осознанно.

Как уже сообщалось, в одной из недавних трагических аварий погиб 16-летний баскетболист Эмилс Лицитис.

Напомним, прошлая неделя в Латвии была очень печальна, так как в течение нескольких дней в авариях погибли семь человека.

Во вторник, 25 июля, в Салдусском крае на автодороге Рига - Лиепая произошли две трагические аварии. В одной из них, в Блиденской волости, погибли три человека, во второй, в волости Зирню, погиб водитель.

В среду, 26 июня, в Блиденской волости произошла еще одна трагическая авария, в которой погибли два человека.

В пятницу, 28 июня, на Вентспилсском шоссе в волости Тумес столкнулись три грузовика. Погиб один человек.

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