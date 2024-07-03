Трагические ДТП на дорогах Латвии: Минсообщения выступило с пресс-конференцией

В среду, 3 июля, в 13:00 в Министерстве сообщения прошла пресс-конференция министра транспорта Каспара Бришкенса о безопасности движения на автодорогах с учетом трагических дорожно-транспортных происшествий последних недель.
В пресс-конференции приняли участие Бришкенс, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс, начальник Департамента реагирования Госполиции Юрис Янчевскис, председатель правления SIA Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис и эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис.
На пресс-конференции была представлена текущая статистика, рассмотрены наиболее распространенные причины ДТП и меры по повышению безопасности дорожного движения.
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