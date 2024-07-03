Ср, 3.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Трагические ДТП на дорогах Латвии: Минсообщения выступило с пресс-конференцией

rus.tvnet.lv
Обновлено 3 июля 2024, 13:50
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Место ДТП. Иллюстративное фото
Место ДТП. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду, 3 июля, в 13:00 в Министерстве сообщения прошла пресс-конференция министра транспорта Каспара Бришкенса о безопасности движения на автодорогах с учетом трагических дорожно-транспортных происшествий последних недель.

В пресс-конференции приняли участие Бришкенс, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс, начальник Департамента реагирования Госполиции Юрис Янчевскис, председатель правления SIA Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис и эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис.

На пресс-конференции была представлена ​​текущая статистика, рассмотрены наиболее распространенные причины ДТП и меры по повышению безопасности дорожного движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх