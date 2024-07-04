Фото На военной базе Адажи пополнение в боевой группе НАТО

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны и Национальных вооруженных сил, командующий многонациональной дивизией НАТО "Север" генерал-майор Ете Албинус и командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро.

Уже сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Латвия и Канада подписали декларацию об усилении и дальнейшем развитии боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В июле прошлого года, перед саммитом НАТО в Вильнюсе, министры обороны Латвии и Канады на военной базе Адажи подписали дорожную карту, в которой изложены достигнутые достижения, а также определены следующие шаги в трансформации боевой группы в бригаду.

Дорожная карта описывает трехэтапный подход к преобразованию боевой группы расширенного присутствия под руководством Канады в Латвии в боеспособную многонациональную бригаду, который включает этап подготовки и планирования, этап расширения и этап полной готовности.

"Начиная с сегодняшнего дня я возглавлю создание бригады и буду способствовать прибытию и присоединению других боевых групп. Хотя это бригада под руководством Канады, нам будет предоставлена ​​честь служить вместе с тринадцатью другими странами, что предоставит нам уникальный опыт и выдающиеся возможности", - заявил полковник Седрик Аспиро.

Нынешнюю боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии возглавляет Канада. Она объединяет около 1900 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии, которые несут службу в Латвии на ротационной основе. Дания и Швеция также станут членами новой многонациональной бригады НАТО в Латвии.

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