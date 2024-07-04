Обставляем жилье для продажи или аренды. Что нужно учесть?

"Мы выбрали кухонные шкафы со встроенными ручками, чтобы обеспечить ощущение чистоты и порядка, что очень важно в небольшом пространстве. В то же время фасады шкафов можно легко изменить в любое время, придав другой вид, если изменятся ваши потребности и пожелания", - говорит Д. Римкус.

Дизайнер интерьера отмечает, что выбор шерстяных ковров добавляет помещению тепла и уюта, а также помогает визуально разделить функциональные зоны. Этот подход особенно рекомендуется в небольших помещениях с множеством различных функций.

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Тщательно планируйте и отдавайте предпочтение функциональной мебели

"В небольших помещениях имеет смысл выбирать решения, выполняющие несколько функций. Например, в совмещенной гостиной и кухне книжная полка может выполнять функцию кухонного шкафа, а также места для хранения книг, настольных игр или других предметов", - рекомендует дизайнер интерьера.

Он также делится советом: можно выбрать тёмный оттенок для шкафа и книжной полки. "Даже в маленькой квартире не нужно бояться темной мебели. Длинные и вертикальные решения в тёмных тонах подчёркивают высоту потолка и создают визуальное расширение для вертикального пространства", - говорит Д. Римкус.