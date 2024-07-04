Обставляем жилье для продажи или аренды. Что нужно учесть?

Универсальность, уют и функциональность являются важными критериями и при сдаче недвижимости в аренду, и при продаже. Дизайнер интерьера делится советами, которые следует учитывать при обустройстве жилья для продажи или аренды.
Последняя тенденция показывает, что и покупатели, и арендаторы отдают предпочтение полностью меблированному жилью, нежели частично меблированному. И покупатели, и арендаторы стараются избежать неудобств, связанных с обустройством дома, и ценят время, которое они экономят в итоге, выбирая полностью меблированную недвижимость.
В таком случае дизайнер интерьера подчёркивает важность создания ощущения домашнего уюта и рекомендует использовать универсальные и компактные решения. "Новые здания часто имеют открытую планировку, где в одном помещении должны быть интегрированы три разные функции: отдых, приготовление и приём пищи. При этом, например, необходимо учитывать наличие электрических розеток и другие ограничения, а также потребности будущих жильцов", - поясняет дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус. Он отмечает, что для обеспечения уюта в доме необходимо соблюдать три основных правила.
Используйте нейтральные цвета с яркими акцентами
При обустройстве квартиры для арендатора и с целью обновления интерьера рекомендуется выбирать нейтральные цвета для стен, пола и более крупной мебели. В то же время можно легко добавить уюта и индивидуальности с помощью мебели, текстиля, аксессуаров и растений. В этой квартире преобладают два цвета - чёрный и белый, которые оживляет зелёное кресло.
"Мы выбрали кухонные шкафы со встроенными ручками, чтобы обеспечить ощущение чистоты и порядка, что очень важно в небольшом пространстве. В то же время фасады шкафов можно легко изменить в любое время, придав другой вид, если изменятся ваши потребности и пожелания", - говорит Д. Римкус.
Дизайнер интерьера отмечает, что выбор шерстяных ковров добавляет помещению тепла и уюта, а также помогает визуально разделить функциональные зоны. Этот подход особенно рекомендуется в небольших помещениях с множеством различных функций.
Тщательно планируйте и отдавайте предпочтение функциональной мебели
"В небольших помещениях имеет смысл выбирать решения, выполняющие несколько функций. Например, в совмещенной гостиной и кухне книжная полка может выполнять функцию кухонного шкафа, а также места для хранения книг, настольных игр или других предметов", - рекомендует дизайнер интерьера.
Он также делится советом: можно выбрать тёмный оттенок для шкафа и книжной полки. "Даже в маленькой квартире не нужно бояться темной мебели. Длинные и вертикальные решения в тёмных тонах подчёркивают высоту потолка и создают визуальное расширение для вертикального пространства", - говорит Д. Римкус.
Чтобы полностью использовать высоту небольшой комнаты, рекомендуется выбирать кухонную мебель и шкафы, доходящие до потолка. Такой подход максимизирует пространство для хранения и способствует созданию среды без беспорядка. Что касается компактной столовой, то для нее дизайнер интерьера выбрал круглый стол. "В ситуациях, когда пространство ограничено, выбор стола без углов позволяет при необходимости создать больше посадочных мест. Здесь мы выбрали круглый стол на одной ножке, за которым могут комфортно разместиться до шести человек", - отмечает Д. Римкус.
Выбирайте уютные детали, чтобы в полной мере чувствовать себя дома
"Результаты проведённого IKEA исследования "Жизнь дома" показывают сильное желание жителей Латвии ощущать единение с природой у себя дома. Даже не имея доступа к балкону или открытой площадке, этого единения можно легко добиться, добавив растения. Для создания зелёного уголка в доме я рекомендую установить одно большое растение вместе с несколькими растениями поменьше, разместив их на подставках или полках на разной высоте, чтобы образовался вертикальный зелёный оазис", - предлагает дизайнер интерьера.
Он рекомендует выбирать натуральные материалы, чтобы интегрировать природу в дом и привнести в комнату тёплое и уютное настроение. Бамбуковые абажуры, льняные шторы, чехлы на подушки из натуральных тканей, деревянные шкатулки и плетёные корзины - всё это элементы, которые не только украшают помещение, но и служат практичным целям.
Чтобы создать ощущение домашнего уюта, дизайнер интерьера рекомендует установить декоративные светильники, излучающие тепло и создающие приятный свет. "Хорошая идея - разместить на подоконнике небольшие светильники, как у скандинавов", - добавляет Д. Римкус.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!