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По ночам на участке набережной Генерала Радзиня будут перекрывать движение

rus.tvnet.lv/LETA
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Центр Риги.
Центр Риги. Фото: Lita Millere/LETA

В связи со строительными работами с понедельника, 8 июля, на две недели в период времени с 23:00 до 5:00 часов на набережной Генерала Радзиня, у железнодорожного путепровода, будет перекрываться движение транспортных средств, сообщили агентству LЕТА в Рижском самоуправлении.

В настоящее время в зоне строительных работ на набережной Генерала Радзиня у железнодорожного моста движение транспортных средств в обоих направлениях движения организуется по двум полосам проезжей части.

С понедельника, 8 июля, до воскресенья, 21 июля, по ночам движение на участке набережной Генерала Радзиня у железнодорожного путепровода будет закрыто.

Объезд закрытых участков по направлению к центру будет возможен:

  • по ул. Централтиргус, Прагас и 13 Января
  • или по ул. Карля Миленбаха, Эмилияс Беньяминяс и 13 Января,

а по направлению к Островному мосту -

  • по ул. 13 Января, Прагас, Ластадияс и Вилхелма Пурвиша
  • или по ул. 13 Января, Эмилияс Беньяминяс и Вилхелма Пурвиша.

Если работы на набережной Генерала Радзиня будут завершены раньше и она будет безопасна для движения, движение восстановят раньше 21 июля.

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