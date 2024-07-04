По ночам на участке набережной Генерала Радзиня будут перекрывать движение

В настоящее время в зоне строительных работ на набережной Генерала Радзиня у железнодорожного моста движение транспортных средств в обоих направлениях движения организуется по двум полосам проезжей части.

С понедельника, 8 июля, до воскресенья, 21 июля, по ночам движение на участке набережной Генерала Радзиня у железнодорожного путепровода будет закрыто.

Объезд закрытых участков по направлению к центру будет возможен:

по ул. Централтиргус, Прагас и 13 Января

или по ул. Карля Миленбаха, Эмилияс Беньяминяс и 13 Января,

а по направлению к Островному мосту -

по ул. 13 Января, Прагас, Ластадияс и Вилхелма Пурвиша

или по ул. 13 Января, Эмилияс Беньяминяс и Вилхелма Пурвиша.

Если работы на набережной Генерала Радзиня будут завершены раньше и она будет безопасна для движения, движение восстановят раньше 21 июля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!