По ночам на участке набережной Генерала Радзиня будут перекрывать движение

В связи со строительными работами с понедельника, 8 июля, на две недели в период времени с 23:00 до 5:00 часов на набережной Генерала Радзиня, у железнодорожного путепровода, будет перекрываться движение транспортных средств, сообщили агентству LЕТА в Рижском самоуправлении.
В настоящее время в зоне строительных работ на набережной Генерала Радзиня у железнодорожного моста движение транспортных средств в обоих направлениях движения организуется по двум полосам проезжей части.
С понедельника, 8 июля, до воскресенья, 21 июля, по ночам движение на участке набережной Генерала Радзиня у железнодорожного путепровода будет закрыто.
Объезд закрытых участков по направлению к центру будет возможен:
- по ул. Централтиргус, Прагас и 13 Января
- или по ул. Карля Миленбаха, Эмилияс Беньяминяс и 13 Января,
а по направлению к Островному мосту -
- по ул. 13 Января, Прагас, Ластадияс и Вилхелма Пурвиша
- или по ул. 13 Января, Эмилияс Беньяминяс и Вилхелма Пурвиша.
Если работы на набережной Генерала Радзиня будут завершены раньше и она будет безопасна для движения, движение восстановят раньше 21 июля.
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