Видео Скандал в Музыкальной академии: отстраненный преподаватель Кронлакс подал в суд

Заведующий кафедрой музыкальных технологий Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Роланд Кронлакс, отстраненный от занятий по подозрению в возможных сексуальных домогательствах, подаст в суд на Музыкальную академию, сообщает передача "Панорама" на LTV.
Уголовный процесс был начат в марте после того, как программа Латвийского телевидения "Культурный шок" сообщила о сексуальных домогательствах к студенткам ЛМА со стороны некоторых преподавателей. Одним из них мог быть заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, с которым академия позже расторгла трудовые отношения. Из-за скандала и давления общественности должность был вынужден покинуть и прежний ректор ЛМА Гунтарс Пранис.
Имя Кронлакса также фигурировало в скандале. Как напоминает LTV, анонимная студентка подтвердила, что преподаватель связывался с ней несколько лет, также были обнародованы фрагменты переписки между ними в 2019 году. Комиссия по этике назначила Кронлаксу дисциплинарное взыскание в феврале этого года, а месяц спустя он был отстранен от должности.
Кронлакс считает, что это произошло незаконно. Именно поэтому он обратится в суд.
Он рассказал передаче, что отстранение от работы за возможные сексуальные домогательства к студенткам незаконно, так как он уже получил выговор за неподобающее общение со студентками.
"Потому что мне уже сделали выговор и… я не юрист, я не смогу так хорошо комментировать. Мне сделали выговор и отстранили, по сути, за одно и то же, то есть меня наказали дважды", - сказал Кронлакс.
Как сообщает LTV, в четверг, 4 июля, в Рижском городском суде началось рассмотрение этого дела, где встретились обе вовлеченные стороны - как JVLMA, так и отстраненный преподаватель.
Как сообщает LTV, Кронлакс потребовал в суде компенсацию - примерно 8000 евро, что является средним заработком за период вынужденного отсутствия, а также необходимо для восстановления на работе.
Журналисты LTV спросили Кронлакса в четверг, намерен ли он вернуться к работе в академии, если суд примет решение в его пользу и восстановит его в должности, на что он ответил: "Конечно, да".
Следующее заседание запланировано на новой неделе.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
Напомним, Государственной полиции удалось добиться прогресса в расследовании уголовного дела о домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) к студенткам.
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