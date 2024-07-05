Видео Скандал в Музыкальной академии: отстраненный преподаватель Кронлакс подал в суд

Уголовный процесс был начат в марте после того, как программа Латвийского телевидения "Культурный шок" сообщила о сексуальных домогательствах к студенткам ЛМА со стороны некоторых преподавателей. Одним из них мог быть заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, с которым академия позже расторгла трудовые отношения. Из-за скандала и давления общественности должность был вынужден покинуть и прежний ректор ЛМА Гунтарс Пранис.

Имя Кронлакса также фигурировало в скандале. Как напоминает LTV, анонимная студентка подтвердила, что преподаватель связывался с ней несколько лет, также были обнародованы фрагменты переписки между ними в 2019 году. Комиссия по этике назначила Кронлаксу дисциплинарное взыскание в феврале этого года, а месяц спустя он был отстранен от должности.

Кронлакс считает, что это произошло незаконно. Именно поэтому он обратится в суд.

Он рассказал передаче, что отстранение от работы за возможные сексуальные домогательства к студенткам незаконно, так как он уже получил выговор за неподобающее общение со студентками.