В РФ отменяют шоу студии Гудкова. Ему припомнили пародии и концерт в Латвии

Против показа выступили несколько Z-каналов, которые обвинили Гудкова в поддержке Украины. Актриса Яна Поплавская, в частности, написала, что "заукраинский комик Александр Гудков... спонсирует ВСУ и поддерживает Украину".

На следующий день глава департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский написал, что "неравнодушные земляки", увидев в афише показа имя Гудкова, "справедливо возмутились". Он также вспомнил пародию Гудкова "Я - узкий" на песню Shaman - "Я - русский".

"Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать", - говорится в Telegram-канале "Чикен Карри".

В утренней программе телеканала "Дождь" Анна Монгайт упомянула, что Александру Гудкову припоминают концерт в Латвии, где он выступил в поддержку ВСУ и призвал отправлять пожертвования. Антивоенные лозунги на концерте звучали, но сам комик не призывал поддерживать ВСУ.

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