Видео Во время экзамена CSDD в Резекне мотоциклист врезался в заграждение

"Шок на ровном месте. Во время экзамена по вождению мотоцикла мужчина врезался в ограждение площадки. Практически по всей территории бетонные стены. Это опасно. И я слышал, что сами инструкторы не в восторге от условий, в которых им приходится обучать водителей", - рассказывает очевидец происшествия.

Квалификацию водителей CSDD можно получить не только в столице, но и в девяти региональных департаментах. В том числе и в Резекне, где только что произошел более чем болезненный инцидент, когда будущий мотоциклист во время экзамена врезался в ограждение территории.

Инструктор Янис в Резекне рассказывает, что на этой площадке часто случаются несчастные случаи и обучение будущих водителей, как и экзамен, на этой территории - нелегкая задача.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке