Она отмечает, что это подрывает усилия по достижению победы Украины и справедливого мира. Премьер-министр также заявляет, что премьер-министр Венгрии не представляет Европейский союз (ЕС) и не имеет на это полномочий.

По данным газеты Financial Times, Орбан прибыл в Москву в пятницу, чтобы встретиться с Путиным, бросив вызов европейским лидерам, которые предупредили его, что он не представляет их интересы.

Орбан, чья страна в понедельник, 1 июля, приняла на ротационной основе председательство в Совете Европейского союза (ЕС), прибыл в Россию всего через несколько дней после визита в Киев.

Как сообщили 5 июля российские СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши рассказал, что венгерский премьер встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, Орбан прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны в Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией. В офисе президента Украины сообщили, что это невозможно "в отрыве" от саммитов мира, которые организует Украина.

Виктор Орбан - один из немногих западных лидеров, который после начала войны встречался с Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал то, что ЕС выделяет военную помощь Украине.

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