Видео Получить права станет сложнее: CSDD изменит экзамен и ограничит "белые" права

В ближайшем будущем получить водительские права станет сложнее. В ответ на резкий рост числа трагических аварий Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) изменит текущие вопросы экзамена по теории, поскольку выяснилось, что новые водители просто "зубрят" их перед экзаменом. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Вождение с так называемыми "белыми" или учебными правами также усложнят: планируется изменить закон, чтобы регистрировать человека, сидящего рядом с учеником.
Наблюдения Дирекции безопасности дорожного движения показывают, что все больше экзаменующихся стараются не вникать в суть правил дорожного движения, а заучивать вопросы и правильные ответы наизусть. Это можно увидеть при прохождении теста на сайте CSDD.
Это, в свою очередь, чревато тем, что права получают люди, не готовые сесть за руль автомобиля.
"Мы разработали гораздо больше вопросов, которые не сложнее, но выглядят немного по-другому, и были шокированы, как люди сразу запутались!", - рассказал председатель правления CSDD Айвар Аксенок.
В конце июня Латвию потрясла авария на Лиепайском шоссе. В момент ДТП за рулем находился 16-летний подросток с матерью, у которой был стаж вождения. Оба погибли во время обгона, врезавшись во встречный грузовой автомобиль.
"Этот человек даже не учился в автошколе! Обучение проводил член семьи, это допустимо, это само по себе ничего не значит, но, очевидно, имела место недооценка ситуации", - отметил Айвар Аксенок.
Чтобы подобные трагедии не повторились, CSDD планирует в будущем создать специальный реестр для тех водителей, которым будет разрешено сидеть рядом во время обучения вне автошколы.
Также будут внесены поправки, касающиеся лиц, которые проводят обучение вождению, но не являются инструкторами по вождению. CSDD введет процедуру регистрации таких людей.
"Без серьезных ограничений, не волнуйтесь, вы сможете обучать своих детей и друзей, но все же в этом вопросе должен быть какой-то порядок. Я бы не хотел заходить дальше. Это будет вопрос нормативных актов, который необходимо адресовать законодателю", - добавил он.
Государственная полиция и автошколы также выступают за более углубленное обучение молодых водителей.
Юрис Янчевскис, представитель Госполиции, отметил, что теоретическая и практическая часть должна быть дополнена некоторыми элементами, например, маневрами обгона вне населенных пунктов.
"Это должно быть упорядочено. Должны быть какие-то минимальные требования, чтобы знать, понимать, что ты делаешь", - считает представитель автошколы Vanags Дайнис Узулиньш.
Автошколы признают, что, учитывая текущие тенденции, получение прав и выполнение требований CSDD будет означать более длительный процесс обучения и более высокие затраты для новых водителей.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas