Видео Получить права станет сложнее: CSDD изменит экзамен и ограничит "белые" права

Вождение с так называемыми "белыми" или учебными правами также усложнят: планируется изменить закон, чтобы регистрировать человека, сидящего рядом с учеником.

Наблюдения Дирекции безопасности дорожного движения показывают, что все больше экзаменующихся стараются не вникать в суть правил дорожного движения, а заучивать вопросы и правильные ответы наизусть. Это можно увидеть при прохождении теста на сайте CSDD.

Это, в свою очередь, чревато тем, что права получают люди, не готовые сесть за руль автомобиля.

"Мы разработали гораздо больше вопросов, которые не сложнее, но выглядят немного по-другому, и были шокированы, как люди сразу запутались!", - рассказал председатель правления CSDD Айвар Аксенок.

В конце июня Латвию потрясла авария на Лиепайском шоссе. В момент ДТП за рулем находился 16-летний подросток с матерью, у которой был стаж вождения. Оба погибли во время обгона, врезавшись во встречный грузовой автомобиль.