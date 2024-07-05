Видео В здании на Саркандаугаве одновременно загорелись чердак и подвал: подозревают поджег

Хотя в день, когда в доме вспыхнуло пламя, у продавцов близлежащего цветочного рынка был выходной, весть о пожаре быстро распространилась среди местных жителей и дошла до продавцов цветов.

"Я ехал из деревни, и пожарная команда была там еще до восьми вечера. Крыша и подвал были подожжены", - сказал один из продавцов.

Мигающие огни машин экстренных служб и активность спасателей привлекли внимание жителей микрорайона. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как к дому на улице Тилта подъехали и медики, и полицейские. Тем временем самый большой объем работы лег на плечи пожарных.

"В 20:16 нам поступил звонок, что горит чердак площадью 10 квадратных метров, а в подвале горит мусор площадью один квадратный метр", - сказали пожарные.

Хотя по прибытии по адресу возгорание было обнаружено одновременно в двух местах здания, особых трудностей при тушении у пожарных не возникло. В огне никто не пострадал. Возможно, кто-то поджег дом, движимый злыми побуждениями. Полиция выясняет причины возгорания.

Видео: Сюжет программы Degpunkta

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