Видео В Риге курьер по доставке еды попал в две аварии за короткое время

Обе аварии произошли на Карля Улманя гатве.

В обоих случаях участником ДТП был автомобиль Seat, принадлежавший курьеру по доставке еды. Причиной первой аварии стал водитель грузовика Scania, вовремя не заметивший другую машину.

Пока водители обеих машин около получаса ждали приезда полиции, произошло второе ДТП. Водитель фургона спешил и не обратил внимание на стоящие впереди автомобили, что привело к более сильному столкновению.

По словам водителя фургона, он совершал маневр обгона, когда увидел впереди Seat. Сначала он подумал, что машина едет по встречной полосе, но позже выяснилось, что она участвовала в первом столкновении и ждала приезда полиции.

Водители в авариях не пострадали.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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