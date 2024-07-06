Сб, 6.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео В Риге курьер по доставке еды попал в две аварии за короткое время

Apollo.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
В Риге курьер попал в две аварии за короткое время
В Риге курьер попал в две аварии за короткое время Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Водитель автомобиля Seat в пятницу, 5 июля, попал в две аварии подряд в Риге. Вскоре после первого столкновения произошло второе, еще более серьезное, в результате которого автомобиль был почти полностью разбит, сообщает программа Degpunktā.

Обе аварии произошли на Карля Улманя гатве.

В обоих случаях участником ДТП был автомобиль Seat, принадлежавший курьеру по доставке еды. Причиной первой аварии стал водитель грузовика Scania, вовремя не заметивший другую машину.

Пока водители обеих машин около получаса ждали приезда полиции, произошло второе ДТП. Водитель фургона спешил и не обратил внимание на стоящие впереди автомобили, что привело к более сильному столкновению.

По словам водителя фургона, он совершал маневр обгона, когда увидел впереди Seat. Сначала он подумал, что машина едет по встречной полосе, но позже выяснилось, что она участвовала в первом столкновении и ждала приезда полиции.

Водители в авариях не пострадали.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх