Со следующего года CSDD будет проверять сажевый фильтр. Как поддерживать его в порядке

Что делать, чтобы у "сажевого фильтра" не возникали проблемы?

Эксперт отмечает, что чаще всего неработающий должным образом "сажевый фильтр" указывает на другие проблемы в автомобиле.

"Первая ошибка, которую часто совершают в Латвии, - это покупка автомобиля с таким двигателем, который не соответствует образу жизни и привычкам вождения. Если владелец автомобиля живет в городе и ежедневно преодолевает небольшие расстояния, менее 50 км, то дизельный автомобиль не будет лучшим выбором - гораздо более подходящими будут автомобили с бензиновыми или гибридными двигателями или электромобили", - отметил специалист.

Он подчеркивает, что желание сэкономить, выбирая самый дешевый вид топлива, в долгосрочной перспективе может не оправдаться: дизельный двигатель "требует" регулярных дальних поездок, кроме того, ремонт таких двигателей обходится гораздо дороже, чем ремонт бензиновых.

Второй аспект, на который эксперт обращает внимание, - это покупка качественного дизельного топлива.

"Регулярное использование качественного дизельного топлива определенно поможет в долгосрочной перспективе избежать проблем с "сажевым фильтром", - подчеркивает Пурмалис.

Также рекомендуется не забывать о регулярной замене топливного фильтра. Если же возникли проблемы, лучше всего обратиться к специалистам в сервис, которые ежедневно работают с конкретными дизельными автомобилями. Это поможет устранить проблему и избежать рекомендаций просто удалить "сажевый фильтр" или решать какие-то другие, не связанные с этим, проблемы.

Одно относительно новое решение, которое предлагается для улучшения работы "сажевого фильтра", - это его промывка.

"Проще, но менее эффективно - мыть фильтр, не снимая его с автомобиля. Второй, самый эффективный способ - это промыть фильтр с помощью специального оборудования после его снятия с автомобиля, затем высушить и установить обратно", - рассказывает Пурмалис.

Это будет временным решением, но, возможно, для кого-то оно окажется дешевле, чем покупка нового сажевого фильтра.

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