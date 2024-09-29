В Латвии дорожным знакам доверять нельзя - в этом водители убеждались бесчисленное количество раз, а программа Zebra получила еще одно подтверждение, что в этом смысле на наших дорогах довольно большой хаос.
Видео ⟩ "Совершенно бесполезны": программа нашла непонятные дорожные знаки в Рижском районе
Программа отправилась в экспериментальную поездку в Рижский район, в место, откуда дорога ведет в Юрмалу.
При повороте на Юрмальский гатве водителям непонятно, с какой скоростью разрешено движение, и через некоторое время появляется знак, что в этом месте действительно можно двигаться со скоростью 90 км/ч.
"Если деньги наших налогоплательщиков были потрачены, то, пожалуйста, укажите на что-нибудь! Если эти знаки не имеют смысла, не тратьте наши налоги. Люди купят смартфоны, поставят навигационное приложение, и на дороге ничего не нужно будет ставить - люди будут видеть на своих телефонах, с какой скоростью, в какую сторону ехать и так далее", - высказался Паул Тимротс, добавляя, что это может сэкономить много денег.
Больше смотрите в сюжете программы Zebra.
Видео: Сюжет программы Zebra
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