Видео "Совершенно бесполезны": программа нашла непонятные дорожные знаки в Рижском районе

При повороте на Юрмальский гатве водителям непонятно, с какой скоростью разрешено движение, и через некоторое время появляется знак, что в этом месте действительно можно двигаться со скоростью 90 км/ч.

"Если деньги наших налогоплательщиков были потрачены, то, пожалуйста, укажите на что-нибудь! Если эти знаки не имеют смысла, не тратьте наши налоги. Люди купят смартфоны, поставят навигационное приложение, и на дороге ничего не нужно будет ставить - люди будут видеть на своих телефонах, с какой скоростью, в какую сторону ехать и так далее", - высказался Паул Тимротс, добавляя, что это может сэкономить много денег.