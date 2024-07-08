Первые результаты выборов во Франции: левые празднуют победу, премьер Атталь собирается в отставку

Предварительные итоги второго тура парламентских выборов во Франции свидетельствуют о лидерстве левой коалиции «Новый народный фронт» (NPF), созданной после объявления президентом Эммануэлем Макроном досрочных выборов.
Согласно прогнозам французских СМИ, которые были озвучены после окончания голосования, второе место занимает центристкая коалиция «Вместе» Макрона, третье — ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.
При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства (289 мест) в Национальном собрании Франции. NPF, по данным экзитполов, получает от 184 до 186 мест в парламенте.
Пока все прогнозы показывают, что Франция получит так называемый «подвешенный» парламент, в котором ни один блок не сможет получить абсолютное большинство мест.
В Елисейском дворце сообщили, что президент Макрон анализирует результаты голосования. Вечером он их публично не комментировал, однако о намерении покинуть свой пост уже заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
«Хотя мы получили в три раза больше мест, чем прогнозировалось, у нас нет большинства, — сказал он. — Поэтому завтра утром я подам президенту Республики прошение об отставке».
Он добавил, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.
Марин Ле Пен заявила журналистам, что результат голосования лишь отсрочил победу «Национального объединения», а лидер партии Жордан Барделла сказал, что крайне правые добились самого значительного успеха за всю историю.
Ле Пен, которая трижды безуспешно баллотировалась на пост президента, также заявила, что положение, в котором оказался президент Макрон, больше не позволяет ему реально возглавлять страну.
Жан-Люк Меланшон, лидер «Непокоренной Франции», крупнейшей партии в левой коалиции, заявил о победе NPF и призвал Макрона признать поражение.
«Результат выборов — это итог великолепных усилий по мобилизации. Президент должен признать поражение. Премьер-министр должен уйти, — сказал он.
По итогам первого тура выборов во Франции, когда было избрано всего 76 депутатов, победу одержало «Национальное объединение», получившее около около 33% от общего числа избирателей.
После этого многие из кандидатов как от «Нового народного фронта», так и коалиции Макрона решили снять свои кандидатуры, чтобы объединить голоса противников «Национального объединения» и не дать им победить во втором туре.
NPF, в которую вошли представители крайне широкого спектра политических партий, дал указание всем своим кандидатам, занявшим третье место, выйти из гонки и позволить центристу получить голоса всех противников крайне правых.
При этом кандидаты от центристского блока президента Макрона получили менее четкие указания от своих лидеров, нежели представители левой коалиции.
В «Национальном объединении» осудили эти договоренности, назвав их «позорным союзом» партий, которые до сих пор были готовы вцепиться друг другу в горло.
Учитывая предварительные результаты, теперь многое будет зависеть от баланса сил внутри NPF.
Некоторые вошедшие в него умеренные социалисты могут решить оторваться от своих более радикальных коллег по избирательной кампании и присоединиться к коалиции Макрона, чтобы сформировать левоцентристское правительство.
Это может привести к нестабильности верховной власти во Франции, тем более что президент не сможет назначить новые парламентские выборы ранее чем через год.
Все это происходит за считанные дни до Олимпийских игр в Париже, и у многих есть опасения, что у Франции может не быть правительства или премьер-министра, когда страна будет принимать такое важное событие.