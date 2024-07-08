Первые результаты выборов во Франции: левые празднуют победу, премьер Атталь собирается в отставку

Ле Пен, которая трижды безуспешно баллотировалась на пост президента, также заявила, что положение, в котором оказался президент Макрон, больше не позволяет ему реально возглавлять страну.

Жан-Люк Меланшон, лидер «Непокоренной Франции», крупнейшей партии в левой коалиции, заявил о победе NPF и призвал Макрона признать поражение.

«Результат выборов — это итог великолепных усилий по мобилизации. Президент должен признать поражение. Премьер-министр должен уйти, — сказал он.

Марин Ле Пен Фото: Reuters

По итогам первого тура выборов во Франции, когда было избрано всего 76 депутатов, победу одержало «Национальное объединение», получившее около около 33% от общего числа избирателей.

После этого многие из кандидатов как от «Нового народного фронта», так и коалиции Макрона решили снять свои кандидатуры, чтобы объединить голоса противников «Национального объединения» и не дать им победить во втором туре.

NPF, в которую вошли представители крайне широкого спектра политических партий, дал указание всем своим кандидатам, занявшим третье место, выйти из гонки и позволить центристу получить голоса всех противников крайне правых.

При этом кандидаты от центристского блока президента Макрона получили менее четкие указания от своих лидеров, нежели представители левой коалиции.