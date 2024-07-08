Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила его пресс-служба, пишет Русская служба BBC.
"Миротворческая миссия 3.0", - написал Орбан в соцсети X, сопроводив пост фотографией из аэропорта.
Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024
Венгерский премьер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в правительственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщает Reuters. Подробности встречи не приводятся. В сообщении МИД Китая сказано, что Си Цзиньпин и Орбан "проведут встречу для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".
После переговоров Орбан опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Си Цзиньпином. "Китай - ключевая держава в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной. Вот почему я приехал на встречу с председателем Си Цзиньпином в Пекин всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - заявил Орбан.
Венгерское государственное информационное агентство MTI распространило комментарий Орбана, сказанный лидеру Китая. "Мы очень ценим вашу мирную инициативу в отношении конфликта у соседа Венгрии. Для венгров очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире", - сказал Орбан (цитата по Reuters).
Ранее венгерский премьер встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, а до этого провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Руководство ЕС заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС. Никаких новостей Путин и Орбан после переговоров в Кремле не сообщили
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