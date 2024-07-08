"Миротворческая миссия 3.0", - написал Орбан в соцсети X, сопроводив пост фотографией из аэропорта.

Венгерский премьер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в правительственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщает Reuters. Подробности встречи не приводятся. В сообщении МИД Китая сказано, что Си Цзиньпин и Орбан "проведут встречу для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

После переговоров Орбан опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Си Цзиньпином. "Китай - ключевая держава в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной. Вот почему я приехал на встречу с председателем Си Цзиньпином в Пекин всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - заявил Орбан.

Венгерское государственное информационное агентство MTI распространило комментарий Орбана, сказанный лидеру Китая. "Мы очень ценим вашу мирную инициативу в отношении конфликта у соседа Венгрии. Для венгров очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире", - сказал Орбан (цитата по Reuters).

Ранее венгерский премьер встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, а до этого провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководство ЕС заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС. Никаких новостей Путин и Орбан после переговоров в Кремле не сообщили

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!