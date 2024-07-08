В первый рабочий день недели произошло много важных событий - РФ нанесла удар по крупнейшей детской больнице в Киеве, в Риге прошла акция протеста и что происходит на рынке юрмальской недвижимости. Об этих и других новостях понедельника, 8 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 8 июля ⟩ Удар по детской больнице в Киеве, дешевеет ли недвижимость в Юрмале и акция протеста в Риге
Новости Латвии:
В понедельник, 8 июня, в 19:00 перед посольством России в Латвии прошла акция протеста с осуждением ракетного обстрела РФ детской больницы в Киеве.
Недвижимость в Юрмале - мечта многих. Рынок пережил немало взлетов и падений: когда Латвия открыла программу "инвесторских виз", цены выросли настолько, что рядовым латвийцам оставалось только вздыхать, отложив реализацию планов в долгий ящик. TVNET+ выяснил, что сейчас происходит на рынке юрмальской недвижимости и стали ли цены доступнее?
Компания по управлению инвестициями Lords LB Asset Management приостановила строительство развиваемого в Риге бизнес-квартала Presses Nams ("Дом печати"), в который на первом этапе собиралась инвестировать 114 млн евро, сообщает портал деловых новостей Verslo žinios.
Кабинет министров (КМ) решил начать реализацию проекта Rail Baltica с международных станций уже в 2015 году, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Если человеку нужно куда-то поехать на такси, то самый распространенный вариант - заказать машину в популярном приложении Bolt. Пассажирам это удобно, но таксисты, оказывается, не так довольны и делятся своими проблемами с программой 360TV ZIŅneši.
За рубежом:
Российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, в том числе с применением ракет, выпущенных из комплекса "Кинжал", сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщается о десятках погибших, пишет "Медуза".
Хотя многие компании при найме хотят видеть у сотрудников высшее образование, в наши дни можно обойтись и без него. Владе Шолоховой из Ида-Вирумаа удалось без высшего образования получить высокооплачиваемую работу во всемирно известной компании, пишет Rus.Postimees.
"Около 14 часов позвонили из полиции и пригласили меня к себе, - рассказывает Янина Гринфилд. - Я спросила, что случилось, но полицейский сказал, что не может сказать этого по телефону. Я спросила: "Он умер? Скажите, он умер?". Тело 21-летнего сына Яны работники морга за два часа до этого звонка забрали из гостиницы в Таллинне.
ФСБ России заявила, что предотвратила попытку украинских спецслужб завербовать российского летчика с целью угона сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
3 июля на рейсе бюджетной авиакомпании Ryanair из Агадира (Марокко) в Лондон произошла драка между пассажирами. По данным зарубежных СМИ, инцидент привел к экстренной посадке. Что произошло на борту?
Интересное чтиво:
Латвийский олимпийский комитет (LOK) назвал 29 латвийских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж.
Боксер Кристап Зутис и инфлюенсер Элина Пакалне уже полгода женаты. Некоторое время назад они оба участвовали в латвийском реалити-шоу, но совместными снимками пара делится редко. В разговоре с TVNET+ Зутис рассказал об отношениях между ними.
Украинского музыканта Ивана Дорна заметили работающим в популярном ресторане Латвии.
Супруга латвийского паркуриста Павла Петкуна, американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя Эшли Меттьюс) приехала в Латвию, о чем свидетельствуют социальные сети девушки.
Корреспонденты эстонского портала Limon.ee отправились на фестиваль корги и получили передозировку умиления. Взгляните на этих коротколапых милах в их забавных костюмах!
Вечером 9 января 1974 года в Риге у кафе "Турайда" произошло нападение на инкассаторов - было похищено 80 тысяч рублей государственных денег. Это было что-то чрезвычайное! Расследованием руководили из Москвы, Рига была буквально оцеплена. Позднее выяснилось, что преступление спланировал порядочный советский труженик - донжуан, завоевавший множество женских сердец. Из-за жадности он превратился в монстра, который цинично и безжалостно убил своего коллегу и друга. Преступников подвел сильный январский мороз.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!