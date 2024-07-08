Главное за 8 июля Удар по детской больнице в Киеве, дешевеет ли недвижимость в Юрмале и акция протеста в Риге

За рубежом:

Российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, в том числе с применением ракет, выпущенных из комплекса "Кинжал", сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщается о десятках погибших, пишет "Медуза".

Хотя многие компании при найме хотят видеть у сотрудников высшее образование, в наши дни можно обойтись и без него. Владе Шолоховой из Ида-Вирумаа удалось без высшего образования получить высокооплачиваемую работу во всемирно известной компании, пишет Rus.Postimees.

"Около 14 часов позвонили из полиции и пригласили меня к себе, - рассказывает Янина Гринфилд. - Я спросила, что случилось, но полицейский сказал, что не может сказать этого по телефону. Я спросила: "Он умер? Скажите, он умер?". Тело 21-летнего сына Яны работники морга за два часа до этого звонка забрали из гостиницы в Таллинне.

ФСБ России заявила, что предотвратила попытку украинских спецслужб завербовать российского летчика с целью угона сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

3 июля на рейсе бюджетной авиакомпании Ryanair из Агадира (Марокко) в Лондон произошла драка между пассажирами. По данным зарубежных СМИ, инцидент привел к экстренной посадке. Что произошло на борту?

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Латвийский олимпийский комитет (LOK) назвал 29 латвийских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж.