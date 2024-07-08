В партии алкоголя из Беларуси обнаружена запрещенная пищевая добавка

Также представители PVD ​​отмечают, что на этикетке продукта на латышском языке указан неверный перевод с русского.

Смесь пищевых добавок, обозначенная на русском языке как "пищевая добавка", на латышский язык переводится как "комплексная пищевая добавка", а не "пищевая добавка".

Товар не поступил на рынок Латвии.

Проверки проводились на латвийском пограничном пункте Патерниеки.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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