Пн, 8.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В партии алкоголя из Беларуси обнаружена запрещенная пищевая добавка

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Алкоголь. Иллюстративное фото
Алкоголь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) после проверке партии алкоголя из Беларуси распорядилась уничтожить крепкий спиртной напиток. В нем была обнаружена неразрешенная пищевая добавка - бензоат натрия (Е211), сказано в сообщении PVD.

Также представители PVD ​​отмечают, что на этикетке продукта на латышском языке указан неверный перевод с русского.

Смесь пищевых добавок, обозначенная на русском языке как "пищевая добавка", на латышский язык переводится как "комплексная пищевая добавка", а не "пищевая добавка".

Товар не поступил на рынок Латвии.

Проверки проводились на латвийском пограничном пункте Патерниеки.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх