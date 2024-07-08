В партии алкоголя из Беларуси обнаружена запрещенная пищевая добавка

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) после проверке партии алкоголя из Беларуси распорядилась уничтожить крепкий спиртной напиток. В нем была обнаружена неразрешенная пищевая добавка - бензоат натрия (Е211), сказано в сообщении PVD.
Также представители PVD отмечают, что на этикетке продукта на латышском языке указан неверный перевод с русского.
Смесь пищевых добавок, обозначенная на русском языке как "пищевая добавка", на латышский язык переводится как "комплексная пищевая добавка", а не "пищевая добавка".
Товар не поступил на рынок Латвии.
Проверки проводились на латвийском пограничном пункте Патерниеки.
PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.
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