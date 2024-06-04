Консервы из щавеля польского происхождения изъяты из продажи

В ходе лабораторного контроля установлено, что в 470-граммовой упаковке консервов из щавеля соотношение массы продукта составляет 60,1% щавеля и 39,9% жидкости, при этом на этикетке указано, что продукт должен содержать 84% щавеля и 16% воды.

В связи с этим распространение было приостановлено, а консервированный и нарезанный щавель в 470-граммовых упаковках с номером партии "15.03.2026/A", произведенный в Польше, с рекомендуемым сроком годности до 15 марта 2026 года, был изъят с рынка. Всего было изъято 2880 продуктов.

PVD разместила уведомление в Системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК) и проинформировало компетентный орган Польши.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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