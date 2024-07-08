Видео Пьяный водитель "дрифтует", а потом пытается притвориться пешеходом

Коммунальные службы Вангажи уже частично привела газон в порядок, но о чем думал пьяный водитель, остается неясным.

Он надеялся остаться незамеченным в месте, где кругом люди, а на стене Дома культуры висит несколько видеокамер.

"В видеоцентре полиции самоуправления Ропажского края был замечен автомобиль, который въехал в зеленую зону и начал ездить по кругу". Также от жителей поступила информация об агрессивном движении автомобиля по городу. Информация была передана ближайшему патрулю", - сказал представитель муниципальной полиции.

Мужчина, возможно, хотел убежать, но потом понял, что оказался в тупике и начал притворяться пешеходом - это видно на кадрах видеонаблюдения.

"Человека сразу задержали, а в ходе проверки было установлено, что мужчина не имеет водительских прав, а сам автомобиль не имеет права участвовать в дорожном движении. Также было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,4 промилле", - сообщили в полиции.

Мужчину передали сотрудникам Государственной полиции. Правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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