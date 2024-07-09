У Детской больницы машины "оккупировали" место пешеходов: тем приходится идти по проезжей части

Как рассказал зритель передачи, возле большого забора комплекса на улице Индрикя пешеходы, в том числе жители, передвигающиеся на инвалидных колясках, и родители с колясками вынуждены пользоваться проезжей частью, поскольку место, где менее уязвимые участники дорожного движения могли бы безопасно пройти к больнице, "оккупировано" автомобилями.