Минобороны России отчиталось, что за ночь 9 июля системы ПВО сбили 38 беспилотников в пяти регионах: 21 - в Ростовской области, семь - в Курской, пять - в Астраханской, три - в Белгородской и два - в Воронежской. Об атаке дронов заявили также власти Волгоградской области.

В частности, о "массированной атаке БПЛА" сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, атака дронов началась около 2 часов ночи по местному времени. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили "несколько десятков целей" в различных районах.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет", - написал Голубев. Telegram-каналы Shot и "Осторожно, новости" публикуют видео с места пожара на подстанции. Они пишут, что местные жители слышали звук беспилотника и взрыв.