До +30 градусов! Объявлено желтое предупреждение о жаре

По прогнозам синоптиков, погода останется преимущественно солнечной, осадков не ожидается.

Будет дуть легкий ветерок, в Курземе в течение дня умеренный восточный и южный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +9...+16 градусов.

В Риге ночью будет сухо и преимущественно солнечно, ветер слабый восточный и юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +16 градусов, в пригородах - до +12...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.

В центральных и восточных регионах страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности из-за сильной жары.

Ультрафиолетовое излучение находится на самом высоком уровне в году, поэтому не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00 часов дня.

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