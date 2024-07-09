Уточнение: Макрон не говорил, что США и Германия против приема Украины в НАТО

Ранее DPA сообщило, что перед саммитом НАТО в Вашингтоне Макрон заявил, что США и Германия категорически против приглашения Украины вступить в альянс. "В конечном итоге решение о том, приглашать ли Украину в НАТО, будут принимать союзники", - сказал Макрон.

"Украинцы были весьма раздражены, когда пришли к выводу, что дверь открыта, но не очень широко. И я думаю, что сценарий саммита в Вашингтоне будет таким же", - сказал Макрон, напомнив разочарование Украины после предыдущего саммита НАТО в Вильнюсе, где Украину не пригласили вступить в альянс.

Мы приносим извинения за публикацию недостоверной информации.

Во вторник, 9 июля, в Вашингтоне начинается саммит НАТО, в котором кроме лидеров 32 стран НАТО примут участие также лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в преддверии саммита, посвященного 75-летию НАТО, что их включение "показывает, что наша безопасность не является региональной, наша безопасность глобальна".

"И это наглядно демонстрирует война в Украине, где Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и облегчают незаконную агрессивную войну России против Украины", - сказал Столтенберг в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что западные лидеры продемонстрируют сильную поддержку Украины на саммите, даже если НАТО не предложит Украине вступить в альянс.

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