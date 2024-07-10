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Видео Интенсивная погоня на улице Иерикю в Риге. Полиция комментирует

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

Вечером во вторник, 9 июля, возле торгового центра Domina произошла напряженная погоня - водитель на каршеринговом автомобиле CityBee пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но попал в аварию на улице Иерикю.

Как сообщили порталу TVNET представители Госполиции, по предварительной информации, водитель не выполнил требования сотрудника полиции остановить автомобиль.

"В машине находились четыре человека, есть задержанные, но пока неизвестно, все ли четверо задержаны", - сообщили порталу TVNET представители полиции.

На месте происшествия продолжает работать полиция.

Видео с места происшествия:

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