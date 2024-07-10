Видео Интенсивная погоня на улице Иерикю в Риге. Полиция комментирует

Как сообщили порталу TVNET представители Госполиции, по предварительной информации, водитель не выполнил требования сотрудника полиции остановить автомобиль.

"В машине находились четыре человека, есть задержанные, но пока неизвестно, все ли четверо задержаны", - сообщили порталу TVNET представители полиции.

На месте происшествия продолжает работать полиция.

Видео с места происшествия:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!