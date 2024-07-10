Во вторник, 9 июля, в Риге на улице Иерикю произошла напряженная погоня полиции за каршеринговым автомобилем CityBee. Компания предоставила порталу TVNET развернутый комментарий по поводу этого инцидента.

Как сообщили порталу TVNET представители Госполиции, по предварительной информации, водитель не выполнил требования сотрудника полиции остановить автомобиль.

"В машине находились четыре человека, есть задержанные, но пока неизвестно, все ли четверо задержаны", - сообщили порталу TVNET представители полиции.

Компания CityBee раскрыла порталу TVNET новую информацию об инциденте.