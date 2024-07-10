"Одного диагноза мало": врач рассказал о том, как следует выдавать больничный

Например, разработана международная система оценки функционирования человека, но в Латвии ее используют только для получения инвалидности.

Ранее уже сообщалось, Министерство экономики совместно с Министерством благосостояния предложили сократить суммы, которые работодатели выплачивают работнику по больничному.

В свою очередь, Инспекция здравоохранения заявила, что редко фиксирует выдачу больничных без медицинского основания.

Инспекция проверяет больничные только после получения заявления о том, что они не обоснованы с медицинской точки зрения. Такое заявление может подать работодатель - коммерческая компания, государственное и муниципальное учреждение, а также правоохранительные органы.

Как рассказали агентству LETA в инспекции, в прошлом году было 404 заявления о якобы необоснованности больничных листов, из них 325 - от работодателей. Это на 10% больше, чем в 2022 году, когда количество заявлений было на 18% больше, чем в 2021 году.

В семи случаях было вынесено решение о полной отмене больничного листа, а в 17 случаях были отменены отдельные дни больничного листа.

Коррекции проводились в тех случаях, когда больничный лист был выдан задним числом и когда его забыли закрыть. Это касается и случаев, когда больничный лист для продолжения или закрытия нетрудоспособности был оформлен неправильно.

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