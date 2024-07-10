"Одного диагноза мало": врач рассказал о том, как следует выдавать больничный

Министерства, общественные организации и работодатели спорят из-за изменений в оплате больничных листов. В передаче Латвийского Радио-4 "Домская площадь" свое мнение о планируемых изменениях высказал президент Латвийского общества реабилитационных профессиональных организаций Айвар Ветра, сообщаает Rus.LSM.
Приглашенный гость сказал, что работники не должны ходить на работу больными, но отметил, что сейчас недобросовестный работник может с помощью больничного устроить себе отдых.
"Проблема в том, что в нашем обществе не врач выдает больничный, а пациент его берет. Нормативных актов, определяющих критерии временной нетрудоспособности, у нас нет. Поэтому врачи часто совершают ошибки", - сказал Айварс Ветра.
"Болезнь - нарушение здоровья, но это не значит, что человек не может работать. Если у вас сломана нога, это не значит, что вы не можете сидеть за компьютером.
Когда речь идет о временной нетрудоспособности, одного диагноза нам мало. Диагноз годится, когда человек болеет инфекционным заболеванием — там все понятно, нужен карантин, больного надо изолировать. Или инсульт — тоже понятно, что человек должен находиться в больнице.
Но когда есть обострения хронических болезней, или травмы, которые требуют длительной реабилитации, - в этих случаях один только диагноз не позволяет принять решение о нетрудоспособности", - считает Айвар Ветра.
По его мнению, врачам нужно дать более надежные инструкции, как определять временную нетрудоспособность пациента.
Например, разработана международная система оценки функционирования человека, но в Латвии ее используют только для получения инвалидности.
Ранее уже сообщалось, Министерство экономики совместно с Министерством благосостояния предложили сократить суммы, которые работодатели выплачивают работнику по больничному.
В свою очередь, Инспекция здравоохранения заявила, что редко фиксирует выдачу больничных без медицинского основания.
Инспекция проверяет больничные только после получения заявления о том, что они не обоснованы с медицинской точки зрения. Такое заявление может подать работодатель - коммерческая компания, государственное и муниципальное учреждение, а также правоохранительные органы.
Как рассказали агентству LETA в инспекции, в прошлом году было 404 заявления о якобы необоснованности больничных листов, из них 325 - от работодателей. Это на 10% больше, чем в 2022 году, когда количество заявлений было на 18% больше, чем в 2021 году.
В семи случаях было вынесено решение о полной отмене больничного листа, а в 17 случаях были отменены отдельные дни больничного листа.
Коррекции проводились в тех случаях, когда больничный лист был выдан задним числом и когда его забыли закрыть. Это касается и случаев, когда больничный лист для продолжения или закрытия нетрудоспособности был оформлен неправильно.
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