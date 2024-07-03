Как часто в Латвии выдают необоснованные больничные? Комментарий Инспекции здравоохранения

Инспекция проверяет больничные только после получения заявления о том, что они не обоснованы с медицинской точки зрения. Такое заявление может подать работодатель - коммерческая компания, государственное и муниципальное учреждение, а также правоохранительные органы.

Как рассказали агентству LETA в инспекции, в прошлом году было 404 заявления о якобы необоснованности больничных листов, из них 325 - от работодателей. Это на 10% больше, чем в 2022 году, когда количество заявлений было на 18% больше, чем в 2021 году.

В семи случаях было вынесено решение о полной отмене больничного листа, а в 17 случаях были отменены отдельные дни больничного листа.

Коррекции проводились в тех случаях, когда больничный лист был выдан задним числом и когда его забыли закрыть. Это касается и случаев, когда больничный лист для продолжения или закрытия нетрудоспособности был оформлен неправильно.

В настоящее время процедура такова: взрослому выдается больничный лист А, и пособие выплачивается работодателем со второго по девятый день болезни. Однако если болезнь затянулась, то на период с десятого дня выдается листок нетрудоспособности B, пособие по которому выплачивает государство через Государственное агентство социального страхования (VSAA).

В прошлом году VSAA выплатило по больничным 278 851 806 евро, что на 8,56% меньше, чем в 2022 году, когда было выплачено 304 970 134 евро.

Начиная с 2018 года, сумма выплат пособий по болезни увеличивалась каждый год. Единственным исключением стал 2023 год, когда было выплачено меньше пособий, чем в 2022 году, но больше, чем в 2021 году, когда сумма выплат составила 264 724 616 евро.

В общей сложности в прошлом году пособия по болезни были выплачены 245 956 человек, а в 2022 году - 356 496 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!