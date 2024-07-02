"Это уже не компромисс!" Министерства предлагают сократить выплаты по больничному

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) подняла тему оплаты больничных осенью 2023 года, а затем и весной этого года.

Работодатели считают, что больничные обходятся им дорого, также в LDDK заявили, что некоторые берут больничный, чтобы отдохнуть от работы.

Компромиссный вариант, предложенный министерствами:

первый день нетрудоспособности не оплачивается;

за 2-й и 3-й день работнику выплачивается 60% зарплаты;

с 4-го по 8-й рабочий день - 70% зарплаты;

после 9-го дня государство будет оплачивать 75%.

На данный момент действует такая схема оплаты больничного листа - первый день больничного не оплачивается, за второй и третий день работодатель выплачивает не менее 75% от зарплаты, а с 4-го по 9-й день - не менее 80%. После 9-го дня больничный лист оплачивает государство.

Эгил Балдзенс, глава Союза свободных профсоюзов Латвии, недоволен таким предложением.

"Это уже не компромисс! Здесь все сделано за счет работников, уменьшена и компенсация, и взносы социального страхования", - сказал Балдзенс.

"Со снижением подоходного налога в проигрыше, конечно, и самоуправления. Если это предложение будет выдвинуто, мы резко отреагируем и предпримем нестандартные шаги, потому что действовать вопреки декларации правительства и тем вещам, на основании которых политики получили свои мандаты, это уже серьезно", - подчеркнул Балдзенс.

Работодатели же надеются добиться такой модели, которая бы не мотивировала брать больничные без причины.

Глава LDDK Каспар Горкшс сказал, что ожидает, что государство начнет выплачивать больничные раньше.

"Прежде всего, хорошо, что обсуждаются разные варианты и расчеты, чтобы мы могли изучить систему оплаты больничных в стране.

Крайне важно, чтобы государство взяло на себя больше ответственности за оплату больничных, поскольку это мотивировало бы государство улучшить доступ к медицинским услугам и усовершенствовать саму систему больничных", -сказал Горкшс.

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