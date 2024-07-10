PVD обнаружила в продукте из Lidl превышенную норму опасного вещества. Комментарий торговой сети

Взяв образцы для лабораторной проверки в сети магазинов Lidl, PVD констатировала, что продукт содержит 4,89 микрограмма охратоксина на килограмм, с возможным отклонением в 0,89 микрограмма, в то время как допустимый предел составляет три микрограмма охратоксина на килограмм.

Торговля и распространение продукта приостановлены в отношении 5760 упаковок какао-порошка Belbake (номер партии - L401183W0, вес - 200 граммов, срок годности - до июля 2025 года).

Представители PVD поясняют, что охратоксин - это химическое, токсичное вещество, которое может оказывать значительное влияние на здоровье потребителей. Это микотоксин естественного происхождения, содержащийся в различных сельскохозяйственных продуктах питания, включая зерно, сухофрукты, вино и кофе.

В связи с обнаруженным PVD разместила информационное сообщение в системе быстрого оповещения Еврокомиссии.

Комментарий Lidl

"Мы связались с производителем продукта и проводим расследование. Мы также взяли дополнительные образцы из разных партий продукта и отправили их в несколько лабораторий для тестирования", - прокомментировал для RUS TVNET опубликованную PVD информацию представитель Lidl Latvija Ингарс Рудзитис.

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