Красное предупреждение: в четверг ожидаются ливни, грозы и град

Как говорится в сообщении LVĢMC, с 14:00 до 17:00 над Латвией начнут формироваться грозы с сильными порывами ветра до 20-24 м/с, возможны сильные дожди и крупный град.

С 16:00 до 19:00 в некоторых районах западной части страны ожидается гроза с чрезвычайно сильными дождями. Грозовые облака двинутся дальше на северо-восток, а шторм продолжится вечером и в начале ночи.

Предупреждение действует с 14:00 11 июля до 02:00 ночи 12 июля.

В центральных и восточных регионах Латвии LVĢMC объявил желтое предупреждение о жаре.

Видео: Дождь в Риге

Предупреждение красного уровня означает, что ожидаются очень интенсивные гидрологические или метеорологические условия. Вероятны разрушения и опасные для жизни аварии.

LVĢMC напоминает, что жители должны быть готовы к экстренным мерам - включая эвакуацию.

Как сообщалось, в четверг во многих районах в западной и центральной части страны ожидаются дожди, местами прогнозируются сильные грозы и особенно обильные осадки.

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Грозы и интенсивные ливни, которые могут привести к кратковременным наводнениям, наиболее вероятны во второй половине дня и вечером. Во время грозы также существует риск града и сильных порывов ветра. В Латгале и на востоке Видземе ожидается сухая и солнечная погода.

Будет дуть преимущественно умеренный южный, юго-восточный ветер с порывами до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +22...+27 градусов в западной части страны до +28...+32 градусов в центральных и восточных краях.

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В Риге прогнозируются дожди и грозы, наибольшая вероятность осадков вечером, в том числе возможны очень сильные дожди и кратковременные наводнения. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, во время грозы - порывистый. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов.

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