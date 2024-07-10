Убийство Бункуса: прокурор изменил обвинение на более серьезное

Прокурор изменил уголовное обвинение по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса на более серьезное.
Согласно уголовно-процессуальному закону, если в ходе судебного разбирательства уголовного дела прокурор признает, что выдвинутое и предъявленное обвинение должно быть изменено на менее тяжкое или более тяжкое или что обвинение должно быть изменено в связи с изменением фактических обстоятельств уголовного преступления без изменения квалификации преступления, он обязан изменить обвинение с указанием причин его изменения, сообщает агентство LETA.
Прокурор прокуратуры Рижского окружного суда Алдис Ласманис, поддерживая государственное обвинение в суде, оценил исследованные в ходе процесса доказательства. Прокурор постановил изменить всем троим подсудимым обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона "Убийство при особо отягчающих обстоятельствах", на более тяжкое, указав иные фактические обстоятельства уголовного правонарушения, но без изменения юридической квалификации преступления.
Видео: Место, где был застрелен Мартиньш Бункус
Обвинение против Виктора Кривошея в совершении уголовного преступления по статье Уголовного закона "Разглашение информации, полученной в ходе досудебного уголовного производства" было изменено на более тяжкое преступление с указанием других фактических обстоятельств уголовного преступления, без изменения юридической квалификации уголовного преступления.
Обвинение в ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения также было изменено на более серьезное, однако была изменена квалификация преступлений, поскольку они были совершены в составе организованной группы.
В обвинительных заключениях также уточнялось, например, время покушения на убийство и подробности участия обвиняемого Михаила Ульмана.
Более подробной информации прокуратура агентству LETA не предоставила.
Как уже сообщалось, полиция передала в прокуратуру дело об убийстве Мартиньша Бункуса в конце ноября прошлого года. Уголовное дело касается четырех человек - трех граждан Латвии и одного гражданина России. По делу обвиняются бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман.
Бабенко обвиняется в подстрекательстве или заказе убийства, а Ульман - в подстрекательстве и поддержке.
Обвинение предъявлено также лицу, произведшему выстрелы, в результате которых погиб Бункус, - Виктору Кривошею, гражданину России 1974 года рождения, которого полиция задержала в Латвии. Его также обвиняют в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения, а также в разглашении информации, полученной в ходе досудебного уголовного производства, без разрешения следователя или прокурора.
Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. Валягина застрелили в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.
В свою очередь, уголовное дело в отношении одного человека было прекращено, так как в его деятельности не было обнаружено признаков преступления. Речь об Аркадии Юдине 1970 года рождения.
Недавно Ульман обратился к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям при Управлении Верховного комиссара по правам человека, пожаловавшись на то, что его держат в тюрьме без доступа к материалам дела.
С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман также обратился в Офис омбудсмена с просьбой к омбудсмену Юрису Янсонсу оценить эффективность назначенного ему содержания под стражей исходя из европейской судебной практики. Ульман пожаловался омбудсмену, что ему отказали в возможности ознакомиться с информацией, оправдывающей его задержание.
По мнению омбудсмена, которым располагает агентство LETA, суд регулярно оценивал обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о задержании могут быть более обширными, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая могла возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд также пришел к выводу, что Ульман может попытаться избежать суда или скрыться.
В ходе досудебного уголовного производства были выяснены обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастные к нему лица, в том числе взаимное распределение между ними ролей по осуществлению преступления. Установлено, что мотивом правонарушения стала неприязнь к администратору неплатежеспособности при исполнении им своих профессиональных обязанностей.
Программа De Facto на LTV сообщает, что Ульман как бывший член правления SIA Rego Trade невзлюбил Бункуса как администратора неплатежеспособности этого предприятия. За его убийство организатору предлагалось 100 000 евро, исполнителю - 200 000 евро. Более 100 000 тысяч евро убийце так и не выплатили.
Обоим обвиняемым была назначена мера пресечения - содержание под стражей.
Прокурор пока не прокомментировал, связан ли мотив с делом о неплатежеспособности SIA Rego Trade, в котором Бункус был администратором неплатежеспособности.
Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерами.
Ранее Фонд правосудия Мартиньша Бункуса (Martins Bunkus Justice Foundation) сообщал, что заказчики и организаторы убийства Бункуса использовали такие методы, как указание на ложных "альтернативных" подозреваемых, сеяние в обществе сомнений в работе правоохранительных органов и манипулирование истинными обстоятельствами убийства с помощью фейковых новостей.
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