Убийство Бункуса: прокурор изменил обвинение на более серьезное

Недавно Ульман обратился к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям при Управлении Верховного комиссара по правам человека, пожаловавшись на то, что его держат в тюрьме без доступа к материалам дела.

С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман также обратился в Офис омбудсмена с просьбой к омбудсмену Юрису Янсонсу оценить эффективность назначенного ему содержания под стражей исходя из европейской судебной практики. Ульман пожаловался омбудсмену, что ему отказали в возможности ознакомиться с информацией, оправдывающей его задержание.

По мнению омбудсмена, которым располагает агентство LETA, суд регулярно оценивал обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о задержании могут быть более обширными, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая могла возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд также пришел к выводу, что Ульман может попытаться избежать суда или скрыться.

В ходе досудебного уголовного производства были выяснены обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастные к нему лица, в том числе взаимное распределение между ними ролей по осуществлению преступления. Установлено, что мотивом правонарушения стала неприязнь к администратору неплатежеспособности при исполнении им своих профессиональных обязанностей.