Скончался бывший председатель и депутат Сейма Янис Страуме. Он попал под поезд

Как уже сообщалось, утром в среду в Юрмале на улице Лиелупес под поезд попал пешеход. Человек скончался на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия.

Архив агентства LETA свидетельствует, что Страуме родился 27 августа 19623 года в Сигулде в семье политически репрессированных. В конце 1980-х годов он окончил Сигулдскую 1-ю среднюю школу, а в 1986 году - факультет общей медицины Рижского медицинского института.

Страуме работал врачом функциональной диагностики в Рижской 3-й клинической больнице и эндоскопистом в Диагностическом центре.

В 1993 году был избран в Сейм 5-го созыва по списку TB/LNNK. Впоследствии избирался на следующие парламентские сроки, где занимал различные должности. Был председателем фракции Сейма TB/LNNK и заместителем председателя объединения TB/LNNK.

В ноябре 1998 года был избран председателем Сейма и занимал этот пост до 2002 года.

В 2002 году ушел в отставку с поста заместителя председателя TB/LNNK из-за неудовлетворительного старта партии на выборах в Сейм 8-го созыва. В том же году он был избран председателем TB/LNNK и занимал этот пост в течение нескольких лет.

На выборах в Сейм 9-го созыва в 2006 году Страуме не был избран в парламент. В дальнейшем Страуме работал в государственных компаниях и советником председателя Рижской думы Яниса Биркса.

В 2011 году Страуме вышел из партии TB/LNNK.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!