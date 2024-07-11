В пятницу будет солнечно, местами возможны грозы

Местами - в основном в восточной части страны - пройдет кратковременный дождь, также возможны грозы.

Ветер слабый с запада. Температура воздуха поднимется до +23...+28 градусов, +20...+22 градуса на большей части побережья.

В Риге облачность уменьшится, существенных осадков не ожидается. При слабом северо-западном и северном ветре температура воздуха поднимется до +24 градусов, у моря +21 градус.

Галерея: Погода в Латвии

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