Как получить компенсацию за нанесенный врачами ущерб: реальный пример из нашей жизни

Мама Ольги Мелех умерла в приёмном отделении Даугавпилсской региональной больницы из-за того, что не получила необходимую медицинскую помощь. Пациентке не были обеспечены необходимый уход за здоровьем и лечение, что вызвало её смерть, констатировала Инспекция здравоохранения и постановила выплатить дочери компенсацию, пишет даугавпилсский портал "Чайка".
Умерла в больнице без помощи
Эта история прогремела в январе 2023 года в социальных сетях и в СМИ. Ольга Мелех в отчаянии рассказывала о том, как 74-летнюю Алдону Мелех привезли в больницу на скорой, где она, спустя два часа, умерла.
Пожилая женщина поступила в приёмное отделение с непроходимостью кишечника. У нее была установлена кишечная стома - отверстие на передней брюшной стенке, через которое отводилось содержимое кишечника.
Проблемы с непроходимостью случались и раньше, но врачам их удавалось успешно разрешить. В этот раз содержимое кишечника не отделялось четыре дня.
Ольга обратилась к семейному доктору, который посоветовал вызывать скорую помощь. Скорая приехала быстро, и женщину забрали в больницу. Ольге сказали не ехать, поскольку в медучреждение её не пропустят. Женщины договорились созвониться.
Но голоса мамы дочь больше не услышала, а через два часа раздался звонок и Ольге сообщили, что мамы больше нет.
Алдона Мелех когда-то работала в больнице, дочь от бывших коллег матери узнала, как провела Алдона последние часы своей жизни в больнице.
"Она просила воды, кричала от боли и просила помощи, но к ней никто не подходил, врачи проходили мимо", - рассказывает Ольга.
Если есть сомнения, нужно разбираться
Но полученные в больнице Ольгой документы говорили о другом: первая помощь Алдоне Мелех была оказана, ее отправляли на диализ и запускали сердце.
Противоречия заставили Ольгу обратиться в Инспекцию здравоохранения за помощью в прояснении случившегося. Инспекция провела проверку и выдала документы с заключением, что помощь маме не оказывалась. С этим ответом женщина направилась к юристу.
Катрина Далишевская посоветовала Ольге Мелех обратиться в Фонд медицинского риска (ФМР) за получением компенсации в связи со смертью матери. Юрист помогла составить заявление. В результате Инспекция здравоохранения признала, что смерть произошла по причине неоказания медицинской помощи, и приняла решение о компенсации.
Инструмент, которым нужно пользоваться
Юрист Катрина Далишевская считает, что люди просто не знают о такой возможности, хотя это - реальный инструмент, и люди должны им пользоваться.
"К тому же, это более простая процедура, в том смысле, что не нужно бежать в суд с гражданским иском, а можно обратиться в административном порядке в Инспекцию здравоохранения", - говорит она.
"Конечно, это не вернет пострадавшим здоровье или жизнь, но поможет финансово, а также обращение в данные институции заставит медицинские учреждения относиться к обязанностям более ответственно. Я считаю, в случае Ольги, что принятое решение - объективное: пациент не получил должного ухода. А тот факт, что врач подделал медицинские документы, повлиял на решение дела. Размер компенсации вполне обоснован", - считает Катрина Далишевская.
Как подать заявление на компенсацию
Итак, если человек подозревает, что была допущена врачебная ошибка, которая повлекла смерть или вред здоровью, то лицо имеет право обратиться с запросом о компенсации в Инспекцию здравоохранения. В заявлении нужно подробно описать ситуацию, привести все аргументы и доводы, приложить все имеющиеся документы. Чем детальнее и последовательнее излагаются факты, тем больше вероятность получить результат.
Если подробности произошедшего известны не полностью, нет необходимых документов, как это было в случае Ольги, то эту информацию можно запросить в Инспекции Здравоохранения, а затем прилагать к заявлению.
Информацию тщательно проверяют и на основании полученных фактов принимают решение.
Порядок работы, обращения и выплат из Фонда определен в Законе о правах пациента в пунктах 16, 17, 17 (1) и правилах Кабинета Министров Nr. 1 268 "Правила работы фонда Медицинского риска" от 5 ноября 2013 года. Пациент имеет право получить компенсацию за ущерб, нанесенный жизни или здоровью (в том числе и моральный ущерб) в размере до 142 290 евро, а также компенсацию за медицинские расходы в размере до 28 460 евро (Вторая часть 16 статьи Закона о правах пациентов). Инспекция здравоохранения отправляет информацию о решении в Национальную службу здравоохранения, и в течение трех месяцев производится выплата.
Нужно знать, что с заявлением на компенсацию в Инспекцию здравоохранения имеет право обращаться либо сам пациент, либо наследник умершего лица, он должен иметь свидетельство о вступлении в наследство. В случае, если у умершего нет никакой наследственной массы (совокупность имущества и обязательств), то родственник также должен обратиться к нотариусу и объяснить, что он планирует обращаться за компенсацией в Инспекцию здравоохранения. Тогда нотариус открывает наследственное дело, наследник получает право получить компенсацию.
Обратиться с заявлением о компенсации нужно не позже, чем в течение двух лет после того, как стало известно о нанесенном ущербе, но не позже, чем в течение трех лет после нанесения этого ущерба (Закон о правах пациента п.16 (5)).
Бывает, что заявитель остается недоволен решением или размером компенсации. Тогда он имеет право его обжаловать. Обжалование сначала подается в Министерство здравоохранения, далее - в суд первой инстанции и в Сенат. Решение, принятое в Сенате, - конечное.
Независимо от того, какое решение принято Инспекцией здравоохранения, человек имеет право обратиться в суд общей юрисдикции с гражданским иском. В этом случае запрашиваться может любая сумма компенсации, но она должна быть обоснована и подтверждена документами.
"Если у человека есть какие-либо подозрения, что была совершена ошибка врача или бездействие, то ему следует обратиться к юристу, который занимается подобными делами, чтобы решить, стоит ли обращаться дальше", - советует Катрина Далишевская.
Немного статистики
Мы запросили в Министерстве здравоохранения данные, чтобы понять, как много человек обращаются с подобными запросами и как часто эти запросы решаются в пользу обратившегося.
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