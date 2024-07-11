Как получить компенсацию за нанесенный врачами ущерб: реальный пример из нашей жизни

"Она просила воды, кричала от боли и просила помощи, но к ней никто не подходил, врачи проходили мимо", - рассказывает Ольга.

Фото из семейного архива Ольги Мелех. В центре — её мама Алдона Мелех Фото: Chayka.lv

Если есть сомнения, нужно разбираться

Но полученные в больнице Ольгой документы говорили о другом: первая помощь Алдоне Мелех была оказана, ее отправляли на диализ и запускали сердце.

Противоречия заставили Ольгу обратиться в Инспекцию здравоохранения за помощью в прояснении случившегося. Инспекция провела проверку и выдала документы с заключением, что помощь маме не оказывалась. С этим ответом женщина направилась к юристу.

Катрина Далишевская посоветовала Ольге Мелех обратиться в Фонд медицинского риска (ФМР) за получением компенсации в связи со смертью матери. Юрист помогла составить заявление. В результате Инспекция здравоохранения признала, что смерть произошла по причине неоказания медицинской помощи, и приняла решение о компенсации.

Инструмент, которым нужно пользоваться

Юрист Катрина Далишевская считает, что люди просто не знают о такой возможности, хотя это - реальный инструмент, и люди должны им пользоваться.

Юрист Катрина Далишевская Фото: Chayka.lv - Евгений Ратков

"К тому же, это более простая процедура, в том смысле, что не нужно бежать в суд с гражданским иском, а можно обратиться в административном порядке в Инспекцию здравоохранения", - говорит она.