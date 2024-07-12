Бауска после бури: VARAM выделит необходимую поддержку

Дополнительно самоуправление может получить средства на компенсацию пособий, которые в соответствии с обязательными правилами самоуправления или в случае крупных стихийных бедствий по решению думы самоуправления выплачиваются собственнику жилого дома, собственникам квартир или их законным пользователям на реновацию жилого дома.

В таких случаях самоуправление обеспечивает софинансирование в размере не менее 50%, а в случае крупных стихийных бедствий, если размер причиненного ущерба превышает 2% от запланированных самоуправлением бюджетных расходов в текущем году, Кабинет министров может принять решение о муниципальном софинансировании в другом размере, но не менее 10%.

VARAM просит самоуправление Баускского края в сотрудничестве с жителями составить список ущерба на своей территории и объемов необходимых работ, чтобы устранить последствия, вызванные бурей.

Жителей также просят провести фотофиксацию в местах разрушений, если это не угрожает их безопасности.

Что случилось?

Как сообщалось, вчера во время грозы в Бауске бушевала буря, которой был нанесен существенный ущерб зеленой территории, поломаны и вырваны с корнем деревья, а также разрушены крыши зданий.

В общей сложности ураган нанес ущерб десяткам объектов самоуправления.

Коммунальная служба ведет интенсивную работу по скорейшему обследованию крыш поврежденных жилых домов и оперативному проведению ремонтных работ, чтобы защитить здания и их жильцов от попадания дождя в дома.

Также требуется помощь в уборке упавших и поваленных деревьев.

По словам очевидцев, ураган был ужасным. В течение некоторого времени невозможно было что-либо разглядеть. Шел сильный дождь, ветер "перепутал землю и небо", а листья и ветки деревьев летали по воздуху.

С раннего утра в Бауске ведутся активные работы по устранению последствий урагана и очистке города.

Во многих местах люди уже расчистили и спилили деревья, но их очень много.

Больше всего от грозы пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.

Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов отметил, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша арены стадиона.