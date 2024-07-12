Видео Без прав и шлема на большой скорости: в Балдоне пьяный мотоциклист пытался убежать от полиции

Сотрудники заметили мотоцикл на окраине Балдоне. Водитель не собирался останавливаться и, несмотря на большую скорость для города, пытался скрыться из поля зрения полицейских.

"Он въехал в Балдоне на скорости более 140 километров в час - это было довольно опасное мероприятие на этих узких улочках. Он также въехал дальше в город, где нарушил все, что можно нарушить, то есть проехал на красный свет, под "кирпич" и другие дорожные знаки", - рассказывает передаче начальник Региональной полиции самоуправления Марис Боминьш.

Нарушителю не удалось скрыться, и вскоре его поймала полиция.

"Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал, кажется, 2,2 промиле. Надо признать, что у водителя нет водительских прав, никогда их не было. Мотоцикл не зарегистрирован, на нем не ездили, нет технического [осмотра], абсолютно ничего. Пассажир был без шлема. Можно только представить, если бы авария произошла на такой скорости, понятно, что мог бы пострадать и сам мотоциклист, и любой другой участник дорожного движения", - говорит Боминьш.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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