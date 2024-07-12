81-летний президент стремился показать себя, проведя саммит НАТО в Вашингтоне через две недели после того, как его неубедительное выступление в дебатах с бывшим президентом, кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом, вызвало среди демократов опасения, что он может проиграть выборы Трампу.

Во время саммита Байден ошибочно представил президента Украины Владимира Зеленского российским диктатором Владимиром Путиным, но быстро исправился.

🇺🇸🇺🇦 Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin 😭 pic.twitter.com/TfVoAoryDX — Censored Men (@CensoredMen) July 11, 2024

На пресс-конференции после саммита Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом", но пообещал не выходить из президентской гонки.

"Я думаю, что я наиболее квалифицированный человек, чтобы баллотироваться на пост президента. Я победил его один раз и собираюсь победить снова", - сказал Байден о Трампе.

Байден, самый старый человек, избранный на первый срок в качестве президента Соединенных Штатов, заявил, что баллотируется на переизбрание "не из-за своего наследия", а "чтобы завершить дело, которое я начал".

"А теперь я хочу передать [руководство Советом НАТО-Украина] президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько и решимости - дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

Байден сразу исправился и сказал: "Президент Путин! Он собирается победить президента Путина. Президент Зеленский - я настолько сосредоточен на победе над Путиным, что нам следует беспокоиться об этом". Бывший актер Зеленский воспринял слова Байдена с юмором, добавив, что он "лучше" Путина.

Уже сообщалось, что президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре. Байден впервые общался с журналистами после дебатов с Трампом.

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