Фото и видео В Бауске под корнями поваленного ураганом дерева нашли два человеческих черепа и кости

Она сказала, что место происшествия ограничено, в нем работает группа экспертов, и они продолжают искать, возможно, больше костей в этом районе. "Уже найденные черепа и кости отправлены на экспертизу", - заявила Страутниеце.

На вопрос, сколько времени понадобится эксперту, чтобы прийти к окончательному заключению о том, сколько лет этим костям, она ответила: "Такая экспертиза обычно не быстрая. Наверное, не меньше месяца".

Фото: Kaspars Nordens/LETA

В свою очередь, директор Бауского замка-музея Марис Сканис пояснил агентству LETA, что кости могут быть как из древних захоронений, так и свидетельством войны ХХ века. Однако это будет определяться экспертизой. Сканис рассказал, что ураган сломал ветки деревьев возле замка, но сам замок не пострадал. Хотя электроснабжение еще не восстановлено, а телефоны не работают, сотрудники дворца готовы принимать туристов.

Как сообщалось, поздно вечером в четверг ураган нанес значительный ущерб Бауске, город также остался без электричества и связи.

Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.

Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов сказал, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша манежа стадиона.

Новость дополняется.

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