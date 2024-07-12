Жители Бауски начинают просить помощь в ликвидации последствий урагана

Сегодня, 12 июля, жители Бауского края начали обращаться в самоуправление за помощью в преодолении последствий урагана.
У одного дома повреждена крыша, у другого - сарай.
Также требуется помощь в уборке упавших и поваленных деревьев.
Жители могут подать заявку лично или в электронном виде, указав адрес дома, описав ситуацию и, по возможности, приложив фотографии повреждений.
По словам очевидцев, ураган был ужасным. В течение некоторого времени невозможно было что-либо разглядеть. Шел сильный дождь, ветер "перепутал землю и небо", а листья и ветки деревьев летали по воздуху.
С раннего утра в Бауске ведутся активные работы по устранению последствий урагана и очистке города.
Во многих местах люди уже расчистили и спилили деревья, но их очень много.
Больше всего пострадала от грозы в четверг зеленая зона Бауски, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауского края Ивар Романов.
В программе TV3 "900 секунд" Романов заявил, что пока рано судить об ущербе, причиненном ураганом. Он отметил, что повреждены дорожные знаки, фонарные столбы, было нарушено подключение к интернету.
Сорвана крыша арены стадиона, сильно пострадал сад Карпа. Фактически парка больше нет", - сказал заместитель председателя думы Бауского края Айвар Мачекс.
Размыта дорога возле моста через Мусу, повреждена крыша школы. От ветра также пострадали многие частные дома, и жителям потребуется помощь.
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