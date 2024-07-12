Уровень здоровья общества улучшается, снижается самостоятельное употребление медикаментов

Хотя ситуация значительно улучшилась, по-прежнему значительная часть населения, или каждый третий (31%), занимается самолечением, руководствуясь найденной в Интернете информацией.

Почти половина (48%) населения Латвии признаются, что иногда принимают лекарства без обсуждения проблем со здоровьем с врачом или фармацевтом, а 6% делают это часто. Привычка самовольно принимать лекарства более выражена у жителей, признающих, что в целом ведут нездоровый образ жизни, имеющих основное образование, а также у респондентов возрастом от 35 до 55 лет. Наиболее осознанно принимают лекарства молодежь (от 18 до 24 лет) и, пожилые люди старше 65 лет, а также жители, ведущие активный образ жизни.

Эксперты в области здравоохранения полагают, что медицинская грамотность пока еще не находится на достаточном уровне во всех слоях общества, однако ситуация постепенно улучшается. Одной из причин, вероятно, является пандемия, когда роль фармацевтов значительно возросла, поскольку доступ к врачам затруднился вследствие большой загруженности, также огромную роль играет общая зрелость общества.