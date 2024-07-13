В Эстонии впервые клонировали лошадь

Эмбриолог Института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук Элина Цопп сказала, что в качестве первого большого шага удалось создать клонированный эмбрион лошади. "Следующий важный момент наступит в августе, когда мы начнем трансплантировать клонированные эмбрионы кобылам", - сказала Цопп.

Процедура клонирования, которую провели ученые Эстонского университета естественных наук, отличается от предыдущих источником соматических клеток – для получения клонированных эмбрионов использовались стволовые клетки. "Клонированная лошадь - это жеребец из конюшни Luunja Stud OÜ Водан М, бывший участник соревнований, который в настоящее время уже находится в солидном для лошади возрасте - 21 год. Он один из лучших жеребцов конюшни Луунья, давший много хорошего потомства. Если все пойдет хорошо, то можно ожидать рождения жеребят-клонов в конце лета 2025 года", - пояснила Элина Цопп.